Стосується кожного: депутати готують важливі зміни для пішоходів

Новий законопроєкт передбачає покарання для пішоходів-порушників правил дорожнього руху з дітьми – штраф у розмірі 850 гривень

В Україні мають намір запровадити зміни у розмірах штрафів, які отримуватимуть пішоходи при порушенні правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт №9289 вже зареєстровано у Верховній Раді. Наразі текст документа нардепи передали для ознайомлення у профільний парламентський комітет.

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Йдеться про проєкт закону, що передбачає зміни у статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за залучення дітей до порушення правил дорожнього руху.

Автором законопроєкту виступив народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко. Він пропонує посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходів, які пересуваються із дітьми. Законопроєкт передбачає покарання для пішоходів-порушників ПДР з дітьми (до 16 років) – штраф у розмірі 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) чи громадські роботи терміном 20-40 годин.

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Як наголошується у пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту покликане покращити культуру дорожнього руху в державі за допомогою "виховання" його учасників.

Згідно з чинним законодавством, таке покарання передбачене виключно, якщо порушення призвело до аварійної ситуації.

«Набуття дітьми навичок безпечного дорожнього руху можливе лише за умови комплексного підходу, який забезпечується державою, шляхом впровадження обов’язкового вивчення Правил дорожнього руху, та батьками, які настановленням і особистим прикладом повинні долучатися до формування у дитини правосвідомості та відповідальної поведінки», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нижче подана порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за залучення дітей до порушення правил дорожнього руху».

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Нагадаємо, вінницький міський суд дав рік іспитового терміну водію електросамоката, який порушив правила дорожнього руху. Дорожньо-транспортна пригода сталася наприкінці квітня минулого року. Обвинувачений, керуючи електросамокатом, виїхав на тротуар, де збив жінку. У результаті наїзду потерпіла одержала закритий перелом лівої стегнової кістки. Потерпіла заявила цивільний позов на 210 тис. грн. З них 110,7 тис. грн матеріальна шкода, куди ввійшли витрати на лікування і 100 тис. грн моральної компенсації. Натомість водій електросамокат озвучив у суді: готовий сплати потерпілій всього 50 тис. грн.