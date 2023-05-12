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Електроприлади мають перепочити: як правильно перепідключати електротехніку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Електроприлади мають перепочити: як правильно перепідключати електротехніку
Правило 30 секунд можна зустріти в інструкціях до сучасної електроніки
фото з відкритих джерел

Правило нагадує, після відключення електронного пристрою від мережі потрібно почекати пів хвилини

Сьогодні у кожного з нас є електроприлади у будинку: праска, чайник, телевізор. Дивно, як багато техніки у наших квартирах, враховуючи той факт, що побутова техніка почала з'являтися нещодавно. Але як тільки вона почала заповнювати будинки, з'явилася необхідність створення запобіжних заходів, інформує Ukr.Media.

Одним з таких запобіжних заходів є правило 30 секунд. Воно говорить, що після відключення електронного пристрою від мережі, перш ніж знову підключати його, потрібно почекати пів хвилини. Чи це актуально сьогодні?

У 1908 році General Electric представив свій тостер, який дуже швидко став популярним. Однак його нагрівальні елементи були оголені й під час використання вони розжарювалися до червоного. Потрібен був час для того, щоб компанія сховала їх.

Однак така проблема була не лише у тостера. Необхідність зачекати 30 секунд перед повторним підключенням виникла через побоювання, пов'язані з вадами багатьох різних приладів. Воно дозволяло уникати травм. Однак досі це правило можна зустріти в інструкціях до сучасної електроніки. Чому?

Коротка відповідь: потрібен час, щоб струм зупинився в електричному ланцюзі, що проходить через пристрій. Не відбувається миттєво. Якщо ви відключаєте пристрій від мережі, ви, мабуть, хочете, щоб усі конденсатори повністю розрядилися.

Сьогодні ми оточені електронікою, куди б ми не пішли. Від пральних машин, індукційних плит і персональних комп'ютерів до мобільних телефонів — більшість нашої повсякденної діяльності пов'язана з об'єктами, які містять електричні ланцюги.

Однак досі жодний електронний пристрій не застрахований від збоїв. Перезаряд та дисбаланс напруги все ще дуже можливі. Таким чином навіть сьогодні застосовується загальний етикет використання електронних засобів. Люди поки що не можуть обійти закони фізики та змусити струм у ланцюгу миттєво розсіюватися. Тому стандартний буферний період для підключення електронного пристрою після його відключення від мережі залишається 30 секунд.

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Теги: лайфхак електроенергія українці поради

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