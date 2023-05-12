У шести областях України точково вимикатимуть світло

У Міненерго повідомили про знеструмлення шахти на Донеччині, а у Запорізькій та Сумській областях фахівці повернули світло

В Україні тривають ремонти електромереж. Незважаючи на те, що за добу електропостачання повернули 22,5 тисячам родин, частина споживачів ще залишається без світла. Проблеми спостерігаються у шести областях, які найбільше страждають від російських обстрілів. Про це повідомили у Міненерго.

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Зокрема найбільше страждають відвідключенб світла Донецька, Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, повідомили у Міненерго. При цьому загалом українська енергосистема працює стабільно, запевнили у відомстві.

«Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни на прифронтових і прикордонних з рф територіях. Через ворожі обстріли в Донецькій області було знеструмлено вугільну шахту», – йдеться у повідомленні відомства.

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Ремонти продовжуються. За останню добу найактивніше електропостачання повертали мешканцям Запорізької, Сумської та Донецької областей.

Раніше в Міненерго повідомили, що повернення до режиму регулярних відключень електрики в Україні не планується. Відключення застосовуються точково – через пошкодження російськими окупантами об'єктів генерації та мережевої інфраструктури.

Нагадаємо, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила всім українцям продавати електроенергію, вироблену генерувальними установками. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 9 травня. Згідно з ним, всі споживачі електричної енергії мають право на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною.