Головна Одеса Відео
search button user button menu button

В Одесі згоріла машина. Несподівана причина (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Одесі згоріла машина. Несподівана причина (відео)
Автівка спалахнула за лічені секунди
скріншот з відео

Пожежа також пошкодила припаркований поруч автомобіль

В Одесі на стоянці на проспекті Академіка Глушка спалахнув автомобіль. Полум’я швидко охопило всю машину, повідомили місцеві пабліки.

Як виявилось, причиною займання став залишений в автомобілі Daewoo на зарядці смартфон. З невідомих причин пристрій вибухнув.

Хазяїн прибіг, коли побачив дим, але нічого зробити не зміг – автомобіль згорів. Пожежа також пошкодила припарковану поряд машину, повідомляють очевидці.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Одещини та Миколаївщини було зруйновано склади із гуманітарною допомогою Червоного Хреста.
 
«Внаслідок обстрілів в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою Українського Червоного Хреста, а в Миколаєві – пошкоджено мобільний шпиталь… Внаслідок ракетного удару по Одещині 07.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м», – йдеться у повідомленні.

Теги: пожежа автомобіль смартфон Одеса

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині сталася пожежа внаслідок ракетного удару РФ
Одещина: ворог вдарив надзвуковими ракетами, виникла пожежа (фото)
Сьогодні, 02:45
Наразі в Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
Вчора, 23:49
Підірваний автомобіль пропагандиста Прилєпіна
Підрив авто пропагандиста Прилєпіна: Росія знайшла «винних»
6 травня, 22:24
Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі
Знищений Bayraktar над Києвом і пожежа в Москві: головне за ніч
5 травня, 07:05
Українцям нагадали правила проходження техогляду
Автомобілістам приготуватись: МВС нагадало українцям про обов'язковий техогляд
1 травня, 17:58
На місці події почалася пожежа
Підрив колії у Брянській області: місцева влада оголосила план «перехоплення» (фото, відео)
1 травня, 15:56
Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів
Обстріл журналістів у Херсоні: нові деталі
27 квiтня, 17:42
Дезертир Сергій Клевцов підпалив будинок товариша, щоб помститися за грубість
Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти
10 квiтня, 11:35
Українське посольство тримає зв’язок з поліцією Молдови для з’ясування усіх обставин аварії
ДТП із пасажирським автобусом у Молдові: МЗС повідомило про п'ятьох постраждалих українців
8 квiтня, 18:47

Відео

В Одесі згоріла машина. Несподівана причина (відео)
В Одесі згоріла машина. Несподівана причина (відео)
Чи буде світло у жителів Одещини на новорічні свята – заява очільника ОВА (відео)
Чи буде світло у жителів Одещини на новорічні свята – заява очільника ОВА (відео)
Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову: історичне відео з Одеси (відео)
Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову: історичне відео з Одеси (відео)
До узбережжя Одеської області винесло якірну міну (відео)
До узбережжя Одеської області винесло якірну міну (відео)
Жителька Одеси прийшла сушити волосся до магазину (відео)
Жителька Одеси прийшла сушити волосся до магазину (відео)
Злива в Одесі: вулиці пішли під воду, плавають автівки (відео)
Злива в Одесі: вулиці пішли під воду, плавають автівки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
18K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
8099
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
6501
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
6006
Україна відкрила другий фронт війни
5869
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту