В Одесі згоріла машина. Несподівана причина (відео)
Пожежа також пошкодила припаркований поруч автомобіль
В Одесі на стоянці на проспекті Академіка Глушка спалахнув автомобіль. Полум’я швидко охопило всю машину, повідомили місцеві пабліки.
Як виявилось, причиною займання став залишений в автомобілі Daewoo на зарядці смартфон. З невідомих причин пристрій вибухнув.
Хазяїн прибіг, коли побачив дим, але нічого зробити не зміг – автомобіль згорів. Пожежа також пошкодила припарковану поряд машину, повідомляють очевидці.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Одещини та Миколаївщини було зруйновано склади із гуманітарною допомогою Червоного Хреста.
«Внаслідок обстрілів в Одесі згоріли склади із гуманітарною допомогою Українського Червоного Хреста, а в Миколаєві – пошкоджено мобільний шпиталь… Внаслідок ракетного удару по Одещині 07.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м», – йдеться у повідомленні.
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