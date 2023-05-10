Що робити, якщо зламався кабель від зарядного пристрою: дві прості поради

Якщо не вжити жодних дій, зарядний кабель дуже скоро вийде з ладу

Не поспішайте викидати такий кабель і витрачати гроші на покупку нового, адже пристрій можна легко полагодити власноруч

Більшість із нас стикалися з проблемою, коли кабель від зарядного пристрою ламається, що знижує швидкість заряджання. Якщо не вжити жодних дій, кабель дуже скоро вийде з ладу. Не поспішайте викидати такий кабель і витрачати гроші на покупку нового, адже пристрій можна легко полагодити власноруч, інформує Ukr.Media.

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Якщо кабель злегка надламаний, то для ремонту знадобиться двостороння клейова стрічка. Підготуйте два тонкі відрізи стрічки і приклейте їх перед та за місцем пошкодження.

Відріжте невеликий шматочок етикетки від пластикової пляшки.

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Оберніть шматочком етикетки пошкоджене місце. Зафіксуйте край етикетки за допомогою шматочка клейової стрічки.

Злегка нагрійте відремонтовану ділянку за допомогою фена, внаслідок чого етикетка стиснеться і щільно приєднається до кабелю.

Полагодити можна навіть кабель, в якому оголені проводи. Для ремонту потрібна пружина від кулькової ручки, яку необхідно намотати на пошкоджену ділянку.

Далі потрібно нанести на кабель товстий шар гарячого клею. Після повного висихання клею кабель буде готовим до використання.