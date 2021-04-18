  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Тайванці презентували комп’ютери з військовим рівнем захисту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ноутбук ENDURO Urban N3 - Тайванці презентували комп’ютери з військовим рівнем захисту
    Ноутбук ENDURO Urban N3
    Фото з відкритих джерел

    Acer показала нові ноутбуки, які захищено від перепадів тиску та температури, вібрації, тряски і інших негараздів

    Тайванська Acer представила два нових пристрої:

    • ноутбук ENDURO Urban N3;
    • планшетний комп'ютер ENDURO Urban T1.

    Обидві новинки відповідають американському військовому стандарту MIL-STD 810H. Це означає, що девайси можуть протистояти перепадам тиску і температури, вібрації, трясці і іншим негараздам. Також передбачений захист від води.

    Ноутбук отримав:

    • 14-дюймовий IPS-екран роздільною здатністю Full HD з максимальною яскравістю 450 ніт;
    • процесор Intel Core i7 одинадцятого покоління;
    • до 32 Гбайт оперативної та 1 Тбайт вбудованої пам’яті;
    • дискретну відеокарту NVIDIA GeForce MX330;
    • автономність до 13 годин.
    ENDURO Urban T1
    ENDURO Urban T1

    Планшет ENDURO Urban T1 оснащено 10-дюймовим екраном роздільною здатністю 1920 х 1200 пікселів з максимальною яскравістю 450 ніт. Гаджет здатний прожити на одному заряді до 8 годин.

    Теги: Acer
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies