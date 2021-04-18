Тайванці презентували комп’ютери з військовим рівнем захисту
Acer показала нові ноутбуки, які захищено від перепадів тиску та температури, вібрації, тряски і інших негараздів
Тайванська Acer представила два нових пристрої:
- ноутбук ENDURO Urban N3;
- планшетний комп'ютер ENDURO Urban T1.
Обидві новинки відповідають американському військовому стандарту MIL-STD 810H. Це означає, що девайси можуть протистояти перепадам тиску і температури, вібрації, трясці і іншим негараздам. Також передбачений захист від води.
Ноутбук отримав:
- 14-дюймовий IPS-екран роздільною здатністю Full HD з максимальною яскравістю 450 ніт;
- процесор Intel Core i7 одинадцятого покоління;
- до 32 Гбайт оперативної та 1 Тбайт вбудованої пам’яті;
- дискретну відеокарту NVIDIA GeForce MX330;
- автономність до 13 годин.
Планшет ENDURO Urban T1 оснащено 10-дюймовим екраном роздільною здатністю 1920 х 1200 пікселів з максимальною яскравістю 450 ніт. Гаджет здатний прожити на одному заряді до 8 годин.