У Запоріжжі запрацював аеропатруль
Правоохоронці за допомогою безпілотників зможуть попереджати громадян про потенційні загрози
Сьогодні, 18 квітня, поліцейські дрони почали патрулювати вулиці Запоріжжя. Вони стежитимуть за ситуацією у місті.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Запорізької області.
Зазначається, що поліцейські за допомогою безпілотників будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку людей і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.
На цей час визначено чотири локації для патрулювання:
- Національний заповідник «Хортиця»;
- Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай»;
- Парк перемоги;
- Вознесенівський парк.
Нагадаємо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.
Раніше політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко висловив гіпотезу, що 80% витрат на оборону йде на так звані традиційні озброєння, які «у кращому разі» дають 20% уражень на фронті. Водночас 20% державного фінансування ідуть на системи, що на 80% відповідають за ураження на фронті, тобто на дрони.
Як повідомлялося, у 2024–2025 роках Міноборони вже спрямувало понад 104 млрд грн українським виробникам безпілотників.
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