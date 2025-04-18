У Запоріжжі запрацював аеропатруль

Правоохоронці за допомогою безпілотників зможуть попереджати громадян про потенційні загрози

Сьогодні, 18 квітня, поліцейські дрони почали патрулювати вулиці Запоріжжя. Вони стежитимуть за ситуацією у місті.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Запорізької області.

Зазначається, що поліцейські за допомогою безпілотників будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку людей і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.

Оснащені камерами дрони допоможуть правоохоронцям стежити за ситуацією у місті фото: zp.npu.gov.ua/Поліція Запорізької області

На цей час визначено чотири локації для патрулювання:

Національний заповідник «Хортиця»;

Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай»;

Парк перемоги;

Вознесенівський парк.

Нагадаємо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

Раніше політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко висловив гіпотезу, що 80% витрат на оборону йде на так звані традиційні озброєння, які «у кращому разі» дають 20% уражень на фронті. Водночас 20% державного фінансування ідуть на системи, що на 80% відповідають за ураження на фронті, тобто на дрони.

Як повідомлялося, у 2024–2025 роках Міноборони вже спрямувало понад 104 млрд грн українським виробникам безпілотників.