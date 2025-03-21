Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»
Наслідки ураження українськими безпілотниками ключової бази стратегічної авіації РФ
фото: X/George Barros

Внаслідок атаки постраждали склади, де зберігалися боєприпаси

Супутник американської аерокосмічної компанії Maxar зафіксував наслідки атаки Сил оборони України на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Osint-аналітика Джорджа Барроса.

На опублікованих знімках видно наслідки удару. Зокрема, пошкоджено склади для зберігання авіаційного боєкомплекту на північно-східній частині авіабази. Також можна помітити зруйновані будівлі та бункери зі сховищами з вирвами від вибухів.

Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2» фото 1
Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2» фото 2
До та після удару по аеродрому в Саратовській області
До та після удару по аеродрому в Саратовській області
фото: X/George Barros

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

Як повідомлялося, вночі та рано вранці 20 березня росіяни поскаржились на серію вибухів в Саратовській області. Раніше губернатор Саратовської області повідомляв мешканцям про загрозу БпЛА.

Теги: аеродром росія безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп розуміє, що його, де-факто, послали, але не може це показати»
Трамп-Путін. Експрес-аналіз розмови
19 березня, 08:11
Зафіксовано 49 вибухів
За ніч росіяни 15 раз обстріляли Сумщину: одна людина поранена
16 березня, 09:20
Трамп: «Ми провели дуже хороші та продуктивні переговори з Володимиром Путіним учора, і є дуже хороший шанс, що ця кривава війна нарешті може завершитися»
Трамп розповів про «хороші» перемовини із Путіним: деталі
14 березня, 15:47
Маринка — перша дівчинка в Україні з протезом вище коліна, яка здійснила спуск гірськолижною трасою
Спустилась гірськолижною трасою. Пацієнтка «Охматдиту» з протезом встановила рекорд
11 березня, 15:39
«Дональд Трамп – це аномалія історії»
Плюралізм думок у голові Трампа небезпечний не тільки для України
10 березня, 12:14
ЄС наголошує, що переговори щодо України не можуть відбуватися без участі України та Європи
Чи надаватиме Євросоюз фінансову підтримку Україні у 2025 році? Проєкт комюніке саміту ЄС
4 березня, 12:36
Триває 1102-й день повномасштабної війни
РФ втрачає темп наступу: скільки територій України було окуповано в лютому
1 березня, 14:43
Триває 1098-й день повномасштабної війни
Атака дронів на Київщину: з’явились фото наслідків
25 лютого, 06:22
«Як війна Росії проти України змінила Європу»: У Литві обговорили, як ще допомогти Україні у війні проти РФ
«Як війна Росії проти України змінила Європу»: У Литві обговорили, як ще допомогти Україні у війні проти РФ
24 лютого, 23:27

Політика

Байден збирається повернутися в політику – NBC News
Байден збирається повернутися в політику – NBC News
Франція відновила власне виробництво пороху для артснарядів
Франція відновила власне виробництво пороху для артснарядів
Російські спецслужби допомагали стримувати протести в Сербії
Російські спецслужби допомагали стримувати протести в Сербії
Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»
Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»
Трамп заявив про контури угоди для завершення війни в Україні
Трамп заявив про контури угоди для завершення війни в Україні
Трамп анонсував новий винищувач, який «не має аналогів у світі»
Трамп анонсував новий винищувач, який «не має аналогів у світі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
78K
Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
41K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
30K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
29K
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Сьогодні, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Сьогодні, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua