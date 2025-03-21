Зʼявилися супутникові фото наслідків удару по аеродрому «Енгельс-2»

Внаслідок атаки постраждали склади, де зберігалися боєприпаси

Супутник американської аерокосмічної компанії Maxar зафіксував наслідки атаки Сил оборони України на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Osint-аналітика Джорджа Барроса.

На опублікованих знімках видно наслідки удару. Зокрема, пошкоджено склади для зберігання авіаційного боєкомплекту на північно-східній частині авіабази. Також можна помітити зруйновані будівлі та бункери зі сховищами з вирвами від вибухів.

До та після удару по аеродрому в Саратовській області фото: X/George Barros

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.

💥💥Атака на аеродром «Енгельс» - результат спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ, - джерела у спецслужбах



Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також - склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами, які летять по Україні pic.twitter.com/MW8QXXxhAj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025

Як повідомлялося, вночі та рано вранці 20 березня росіяни поскаржились на серію вибухів в Саратовській області. Раніше губернатор Саратовської області повідомляв мешканцям про загрозу БпЛА.