Удруге за 2025 рік РФ не завдала масованого удару дронами по Україні

Уночі РФ не завдала масштабного удару дронами по Україні, однак атакувала Нікополь

Останній раз ніч минула без ворожих дронів 14 березня цього року

Уночі 1 квітня РФ не запускала ударні БпЛА по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані моніторингового каналу.

Зазначається, що останній раз ніч минула без ворожих дронів 14 березня цього року, а до того – 14 жовтня 2024-го.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував ситуацію: «Ударних БпЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить».

Водночас моніторинговий канал зауважив, що впродовж ночі ворог активно застосовував планеруючі авіаційні бомби (КАБ) по прикордонню Сумщини, Запорізькій області та Донеччині.

До слова, бійці окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили танк Т-90М, що вважається одним із найсучасніших у ЗС РФ. Цей танк був представлений у 2017 році та почав надходити до військ із 2020 року. Крім того, FPV-дрони полку вивели з ладу ще один ворожий танк, «буханку» (УАЗ) та вогневу позицію кулеметника противника.