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У Києві та низці областей – повітряна тривога: зафіксовано дрони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві та низці областей – повітряна тривога: зафіксовано дрони
Тривогу оголосили через появу безпілотників
фото: glavcom.ua

На підльоті до столиці – ворожі ударні БпЛА

Увечері 22 березня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною ворожого сигналу стали ворожі безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і канал Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 20:39. Водночас стало відомо, що для Києва існує загроза застосування ударних дронів.

«Кияни, прошу вас залишатись в безпечних місцях. Ворожі БпЛА поблизу Києва», – написав Ткаченко о 20:40.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували безпілотники росіян над низкою інших областей України.

У Києві та низці областей – повітряна тривога: зафіксовано дрони фото 1

О 20:58 у Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано дрони. По ворожим цілям працює ППО.

«На підльоті до Києва – ворожі ударні БпЛА. Закликаємо мешканців міста залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги», – поінформували у КМВА о 21:00.

Станом на 21:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей – повітряна тривога: зафіксовано дрони фото 2

О 21:17 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. 

Нагадаємо, у Запорізькій області вводиться розподіл повітряних тривог. Для Запоріжжя та Запорізької області повітряну тривогу оголошуватимуть окремо.

Як відомо, на початку січня у Черкаській області стартував пілотний проєкт, який вніс зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги.

У разі небезпеки через ворожі безпілотники – диференціація по районах. Сигнал «Повітряна тривога» отримує певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО. У разі ракетної небезпеки в усій області одночасно оголошується повітряна тривога.

Як повідомлялося, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.

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Теги: безпілотник Київ тривога

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