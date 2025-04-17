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«Дає 80% уражень на фронті». Ігор Луценко назвав зброю, виробництво якої має стати пріоритетним для держави

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Дає 80% уражень на фронті». Ігор Луценко назвав зброю, виробництво якої має стати пріоритетним для держави
Луценко: Особливості дронової галузі такі, що 2/3, а можливо, і половина нинішніх можливостей виробництва, які є в Україні, є не задіяними
фото ілюстративне: boryviter.org.ua

Ігор Луценко: «20% державного фінансування ідуть на дрони, що на 80% відповідають за ураження на фронті»

Політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко висловив гіпотезу, що 80% витрат на оборону йде на так звані традиційні озброєння, які «у кращому разі» дають 20% уражень на фронті. Водночас 20% державного фінансування ідуть на системи, що на 80% відповідають за ураження на фронті, тобто на дрони. Про це він розповів у інтервʼю «Главкому».

Луценко пояснив, що на закупку артилерійських снарядів калібру 155 мм Україна витрачає 300 млн грн за певний період часу, а на боєприпаси для дронів «у кращому разі» 30 млн грн. «Це аби показати різницю. Якщо ми почнемо цю пропорцію міняти, це якраз функція держави, то зміниться ситуація і на полі бою», – додав він.

Аеророзвідник також висловив сумнів щодо ефективної діяльності у цій сфері народних депутатів. «Я не чув від них якихось спроб почати дискусію про те, яким чином оптимально витрачати наші кошти на оборону. Вони думають, що це не їхня функція. <...>. Вони мали би подумати про оптимальний розподіл коштів з точки зору ефективності тих засобів, які ми купуємо за ці кошти. Натомість бачимо тільки те, що снаряди 155 мм закупають закордоном.Один снаряд 155 мм коштує €3 тис. Це вартість шести fpv-дронів. Звичайно, нам потрібна певна кількість артилерійських снарядів. Але питання в тому, що, можливо, частину грошей, яка на них виділяється, потрібно виділяти на інше?», – розкритикував обранців військовий.

За його словами, в українського війська є завдання: масштабувати технології для переходу від «звичайного» (скидання боєприпаси з повітря на землю) підриву до «повітряного» (ураження дронами повітряних цілей) підриву. Луценко переконаний: особливості дронової галузі такі, що 2/3, а можливо, і половина наявних можливостей виробництва, які є в Україні, є не задіяними.

«Пропозиція все ще випереджає попит, який є на найбільш масові, класичні дронові технології. Тому вкиньте удвічі більше грошей, отримаєте удвічі більше продукції. Чи буде це робити держава? Не знаю. Від держави я хотів би зусиль з координації і усвідомленого розвитку цієї галузі. Тому що є багато речей, в яких бізнесу важко між собою домовитися. Потрібен диригент, яким має бути держава», – наголосив експерт.

Луценко назвав декілька факторів, які можуть допомогти розвивати цю галузь:

  • створення надзвичайних органів, як свого часу у Британії було створено «Комітет снарядів». Щоби орган мав повноваження«карати та милувати», мав організаційний і фінансовий ресурс;
  • реіндустріалізація країни: варто нарощувати кількість людей, які розбираються в сучасних технологіях. 

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства. А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.

До слова в Україні з’явилась нова ракета-дрон «Барс». Зазначається, що ця розробка поповнила перелік вже існуючих ракет-дронів, серед яких – «Паляниця» та «Пекло».

Водночас технічні характеристики ракети-дрона «Барс» поки тримають у таємниці. Немає у відкритому доступі й зображень нової зброї. 

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Теги: війна безпілотник дрон

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