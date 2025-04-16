Умєров: Ці контракти – частина великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони

У 2024–2025 роках Міноборони вже спрямувало понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

За його словами, станом на сьогодні Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 виробниками БПЛА.

Серед цих виробників дронів:

36 виробників FPV-дронів

14 – коптерів-бомберів

12 – розвідувальних дронів і «крил»

5 – deepstrike-дронів з радіусом 400+ км

5 – багаторазових ударних літаків

3 – літаків-камікадзе малого радіусу

1 – повітряних мішеней для потреб ППО

«Ці контракти – частина великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони і розвитку національного оборонного виробництва. Ми створюємо армію, здатну діяти мобільно, швидко і на крок попереду ворога. Дякую українським виробникам за рішучість, інноваційність і готовність масштабувати рішення для фронту. Разом – будуємо ефективні та технологічні Сили оборони України», – зазначив Умєров.

Нагадаємо, Україна має велику потребу у мобілізаційному ресурсі, а багато іноземців хочуть вступити до лав ЗСУ. Перегородою виступає Європейський Союз, який блокує їхній «коридор» до України. За правильного підходу наша країна мала б змогу залучати іноземних добровольців тисячами за місяць. Про це розповідає політик, громадський активіст, а тепер аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».

«Як потрапити людям до України з Африки, з Латинської Америки? Ніяк. Ніяк не потрапиш, якщо Європа їх не пустить. А тільки з Європи вони можуть до нас заїхати. А Європа дуже часто не пускає, бо бачить для себе ризики. Африканців, латиноамериканців не пускають», – говорить фахівець.