Росія масовано атакувала Кривий Ріг дронами: у місті виникли пожежі

Пожежа у Кривому Розі, яка виникла через атаки РФ

У Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів

Сьогодні, 25 березня, окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

«Масова атака «шахедами». Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто», – написав Вілкул.

Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі спалахнула декілька пожеж після масованої атаки Росії. Також зазначається, що удари по місту тривали майже годину.

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається, знищення обʼєкта військової інфраструктури знизить здатність ворога вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.

«Льотчики Повітряних сил Збройних сил України, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу», – йдеться в повідомленні.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі перемовин в Саудівській Аравії. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського вже погоджено з американською стороною, що сьогодні, 25 березня, може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливе звільнення людей із російського полону: військових, наших цивільних, а також дітей, які примусово вивезені російськими окупантами.

Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни, але уже зараз помітно, як «росіяни вже почали маніпулювати».