Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія масовано атакувала Кривий Ріг дронами: у місті виникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія масовано атакувала Кривий Ріг дронами: у місті виникли пожежі
Пожежа у Кривому Розі, яка виникла через атаки РФ
фото: соціальні мережі

У Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів

Сьогодні, 25 березня, окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

«Масова атака «шахедами». Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто», – написав Вілкул.

Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі спалахнула декілька пожеж після масованої атаки Росії. Також зазначається, що удари по місту тривали майже годину.

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ успішно атакували місце зосередження живої сили російських військ, ліквідувавши до 30 окупантів у Кондратівці Курської області. Об’єкт було повністю зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається, знищення обʼєкта військової інфраструктури знизить здатність ворога вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях.

«Льотчики Повітряних сил Збройних сил України, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу», – йдеться в повідомленні.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі перемовин в Саудівській Аравії. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського вже погоджено з американською стороною, що сьогодні, 25 березня, може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливе звільнення людей із російського полону: військових, наших цивільних, а також дітей, які примусово вивезені російськими окупантами. 

Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни, але уже зараз помітно, як «росіяни вже почали маніпулювати».

Теги: пожежа війна Кривий Ріг безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія знову атакувала Київську область, цього разу завдавши руйнувань у Фастівському районі
Нічна атака на Київщину: пошкоджено торговий центр, новобудову та приватний будинок
24 березня, 08:25
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
Вчора, 06:00
Рада знайшла заміну Окружному адмінсуду Києва
Три голови замість однієї. Що виросло на місці одіозного «суду Вовка»? Війна і право
27 лютого, 15:05
Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією
Посилений захист від агресора: Польща створила нову бригаду на кордоні з Росією (фото)
26 лютого, 13:50
Президент України: «Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними»
«Настав час зробити все правильно». Зеленський звернувся до американської влади
4 березня, 17:56
Херсонщина: окупанти атакували дроном велосипедиста
Херсонщина: окупанти атакували дроном велосипедиста
11 березня, 07:34
У статті зазначається, що американські безпілотні технології не виправдали очікувань на полі бою
США відстають у сфері розвитку дронів і просять Україну про допомогу – WSJ
12 березня, 16:45
Трамп: Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції
Стало відомо, що Трамп хоче обговорити з Путіним
17 березня, 10:46
Президент Чехії спрогнозував територіальні поступки у війні з Росією
Президент Чехії спрогнозував можливий сценарій територіальних поступок у війні з РФ
24 березня, 04:50

Події в Україні

26 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
26 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Росія масовано атакувала Кривий Ріг дронами: у місті виникли пожежі
Росія масовано атакувала Кривий Ріг дронами: у місті виникли пожежі
На Чернігівщині зруйновано цвинтар, де поховані жертви Голодомору: реакція влади
На Чернігівщині зруйновано цвинтар, де поховані жертви Голодомору: реакція влади
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого сполучення: деталі
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого сполучення: деталі
Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині
Сили Оборони України відкинули росіян на Донеччині
На Чернігівщині місцева влада зрівняла із землею кладовище з жертвами Голодомору
На Чернігівщині місцева влада зрівняла із землею кладовище з жертвами Голодомору

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
84K
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
73K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
26K
Більша частина поляків відмовилася проходити військову підготовку
16K
Кремль відмовився оприлюднювати деталі про переговори з США в Ер-Ріяді

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua