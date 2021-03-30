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    Xiaomi презентувала свій кращий смартфон для фото

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    Mi11 Ultra - Xiaomi презентувала свій кращий смартфон для фото
    Mi11 Ultra

    Компанія представила Mi11 Ultra, який має найкращу камеру за всю історію компанії

    Китайська Xiaomi представила Mi11 Ultra – новий топовий смартфон, який виробник назвав «найкращим камерофоном в історії бренду». Основна камера тут отримала потрійну конструкцію.

    Головний об’єктив – найбільший з існуючих на сьогодні. Це 50-мегапіксельний сенсор розміром 1/1,12 дюйма, що в п'ять разів більше, ніж використовується в iPhone 12 Pro.

    Його доповнюють два однакових сенсора роздільною здатністю 48 мегапікселів. Перший з них отримав ширококутний об'єктив з кутом огляду в 128 градусів. Другий – телефото об’єктив з 5-кратним оптичним зумом.

    Поруч з камерою з'явився невеликий дисплей, за допомогою якого зручно робити Селфі, але також можна отримати інформацію про заряд акумулятора, вхідні дзвінки й так далі.

    За продуктивність відповідає топовий процесор Snapdragon 888.

    Mi11 Ultra
    Mi11 Ultra

    Екран – вигнутий з боків 6,81-дюймовий Amoled дисплей з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення картинки в 120 Гц.

    Mi11 Ultra коштуватиме:

    • 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті – 914 доларів;
    • 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті – 990 доларів;
    • 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті – 1066 доларів.
    Теги: смартфон Xiaomi
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