Xiaomi презентувала свій кращий смартфон для фото

Компанія представила Mi11 Ultra, який має найкращу камеру за всю історію компанії

Китайська Xiaomi представила Mi11 Ultra – новий топовий смартфон, який виробник назвав «найкращим камерофоном в історії бренду». Основна камера тут отримала потрійну конструкцію.

Головний об’єктив – найбільший з існуючих на сьогодні. Це 50-мегапіксельний сенсор розміром 1/1,12 дюйма, що в п'ять разів більше, ніж використовується в iPhone 12 Pro.

Його доповнюють два однакових сенсора роздільною здатністю 48 мегапікселів. Перший з них отримав ширококутний об'єктив з кутом огляду в 128 градусів. Другий – телефото об’єктив з 5-кратним оптичним зумом.

Поруч з камерою з'явився невеликий дисплей, за допомогою якого зручно робити Селфі, але також можна отримати інформацію про заряд акумулятора, вхідні дзвінки й так далі.

За продуктивність відповідає топовий процесор Snapdragon 888.

Mi11 Ultra

Екран – вигнутий з боків 6,81-дюймовий Amoled дисплей з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення картинки в 120 Гц.

Mi11 Ultra коштуватиме: