Amazon витратить на штучний інтелект $100 млрд

Financial Times: Плани витрат Amazon випереджають конкурентів Big Tech Alphabet і Microsoft

Американська корпорація Amazon планує в 2025 році вкласти $100 млрд у розвиток технологій штучного інтелекту, що перевищує аналогічні вкладення її найбільших конкурентів, Alphabet та Microsoft. Про це пише Financial Times.

Більшість виділених коштів буде спрямовано до підрозділу Amazon Web Services, який займається управлінням центрами обробки даних та надає клієнтам програмні інструменти на основі хмарних технологій.

Масштабні інвестиційні плани Amazon щодо штучного інтелекту відображають глобальну конкуренцію між технологічними гігантами за лідерство в галузі, що стрімко розвивається. Проте амбітні ініціативи корпорації опинилися під тиском на тлі несподіваної конкуренції з боку китайської компанії DeepSeek, інноваційне досягнення якої змусило переглянути розстановку сил на цьому ринку.

Нагадаємо, китайська компанія DeepSeek 20 січня випустила нову версію чат-бота R1, яка, за заявою розробників, перевершує передову версію ChatGPT, створену американською OpenAI. Цікаво, що на розробку свого продукту китайці витратили значно менші фінансові ресурси. Новий чат-бот стрімко завоював популярність у всьому світі, що викликало тривогу на світових фондових ринках: інвестори побоюються, що західні лідери галузі штучного інтелекту можуть бути переоцінені з огляду на раптовий успіх конкурента з КНР.

Адміністративне керівництво Конгресу США заборонило співробітникам встановлювати китайський застосунок DeepSeek, а пізніше китайський чат-бот DeepSeek зник з офіційних магазинів Apple і Google в Італії.