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Партнерство «Укрпошти» з Temu: чому український мультимаркет розкритикував ініціативу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Партнерство «Укрпошти» з Temu: чому український мультимаркет розкритикував ініціативу
Співзасновник мережі «Аврора» Тарас Панасенко зробив заяву щодо партнерства «Укрпошти» з Temu
фото: Forbes

Співзасновник «Аврори» закликав встановити однакові правила оподаткування для іноземних та українських компаній

«Укрпошта» та китайський маркетплейс Temu оголосили про початок стратегічного партнерства. Однак співзасновник мережі мультимаркетів «Аврора» Тарас Панасенко розкритикував цей проєкт. Відповідний допис він написав у Facebook.

Панасенко закликав встановити однакові правила оподаткування для іноземних та українських компаній. Зокрема, він звернув увагу на те, що посилки від Temu не оподатковуються при ввезенні в Україну, в той час, як українські маркетплейси та виробники стикаються з великим податковим навантаженням.

«У мене є революційна пропозиція в лібертаріанському стилі. Щоб забезпечити справедливість, а не дискримінацію українських виробників та ритейлерів, які зобов’язані сплачувати всі податки, включно з: ПДВ (податок на додану вартість) при розмитненні, митом, ПДВ з реалізації, податком на прибуток, податками на заробітну плату, військовим збором тощо (і ці всі податки спрямовуються на потреби Сил Оборони) – скасувати для всіх (а не тільки для міжнародних маркетплейсів) всі податки на товари вартістю до €150», – йдеться у заяві.

За словами Панасенка, потрібно ввести нарахування ПДВ на ввезення товарів із іноземних маркетплейсів. 

«Нереально? Ок. Тоді зробіть хоча б ПДВ на ввезення товарів із закордонних маркетплейсів! Я вже не кажу про інші податки мито, податки на прибуток, і не кажу, що велика кількість країн, або взагалі блокують, або вводять, як, наприклад, Туреччина – 60% мито на замовлені товари не з ЄС (тут 30% мито). Те, що відбувається зараз, – це знущання над українським бізнесом серед білого дня на очах у всіх. І це прямо суперечить концепції Національного кешбеку», – наголосив співзасновник «Аврори».

Тарас Панасенко додав, що прямі втрати бюджету оцінюються експертами у 11,8 млрд грн.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на пост:

«Я готовий всіх запросити на митний пост «Укрпошти» і показати на практиці, чому митниця буде не спроможна це зробити. Щоб далі не було питань. До речі жодна митниця без інтеграції з майданчиками не зможе. Я запропоную скоро дуже конкретні речі (і в мене починається серія зустрічей з ритейлерами) щодо змін в процесі розмитнення та оподаткування. І майданчики тут просто десь там далеко по впливу в порівнянні з піджаками, ФОПами, які продають імпорт без ПДВ і тп.».

Temu – маркетплейс, яким керує китайська компанія електронної комерції PDD Holdings. Він пропонує споживчі товари зі значними знижками, які в основному доставляються споживачам безпосередньо з Китаю.

Бізнес-модель Temu дозволила йому стати популярним серед споживачів, але також викликала занепокоєння щодо конфіденційності даних, примусової праці, інтелектуальної власності та якості товарів їх маркетплейсу.

Нагадаємо, що «Укрпошта» та китайський маркетплейс Temu оголосили про початок стратегічного партнерства. За словами гендиректора компанії Ігоря Смілянського, після пілотного проєкту «Укрпошта» доставила більш як 1,5 млн посилок з китайського маркетплейса. Протягом 1 кварталу 2025 року компанія  планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок, який дасть змогу доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки». 

Водночас президент KSE та колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов опублікував роз'яснення щодо цієї ситуації. Він пообіцяв провести додаткову перевірку, щоб з'ясувати, чи «дійсно внески добровільні».

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Теги: Україна Ігор Смілянський Укрпошта податки Китай гроші бізнес

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