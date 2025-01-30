Одна з європейських країн заблокувала китайський чат-бот DeepSeek

В Італії DeepSeek зник з офіційних магазинів Apple і Google

Наразі DeepSeek залишається доступним в багатьох країнах Європейського Союзу, однак, як стверджують журналісти, ситуація може змінитися

Китайський чат-бот DeepSeek зник з офіційних магазинів Apple і Google в Італії. Про це повідомляє Reuters.

Ця ситуація сталася після того, як місцева влада вирішила з’ясувати, як саме DeepSeek використовує персональні дані користувачів. Регулятор вимагає пояснень щодо того, які дані збираються, з якою метою та чи зберігаються вони в Китаї.

Компанії, пов’язані з DeepSeek, мають надати відповідь на запити італійського наглядового органу до 17 лютого. Якщо буде виявлено порушення законів про конфіденційність, чат-боту можуть загрожувати серйозні штрафи або обмеження.

Наразі DeepSeek залишається доступним в інших країнах Європейського Союзу, однак, як стверджують журналісти, ситуація може змінитися. Ірландська Комісія із захисту даних також надіслала запит щодо діяльності цього додатка, а в Німеччині продовжують уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, Китайська компанія DeepSeek випустила безкоштовний чат-бот, викликавши паніку серед інвесторів у Кремнієвій долині та обійшовши американський ChatGPT у кількох тестах на вміння розмірковувати.

Китайський додаток штучного інтелекту DeepSeek-R1 став найрейтинговішим безкоштовним додатком у Apple App Store у США, Великій Британії та Китаї. Його популярність зросла з моменту запуску, спростувавши поширену думку про те, що США є незаперечним лідером у галузі штучного інтелекту.

До слова, найбагатші люди планети втратили щонайменше $108 млрд після падіння основних індексів у зв'язку з появою оновлення китайського чат-бота на основі штучного інтелекту DeepSeek-R1.