Розкрито важливу деталь катастрофи літака у Вашингтоні

WSJ: зіткнення літака та гвинтокрила над Вашингтоном сталося на висоті 90 м

Зіткнення військового гвинтокрила та пасажирського літака в районі аеропорту Вашингтона сталося на висоті 300 футів (близько 90 м), повідомляє The Wall Street Journal. Такі дані наводить система позиціонування ADS-B цивільного повітряного судна.

«Зіткнення сталося на висоті близько 300 футів. Інформація заснована на даних позиціонування ADS-B літака – новітньої технології стеження, яка використовується в галузі для визначення довготи, широти та висоти літака», – йдеться у публікації.

🇺🇸 Момент зіткнення в повітрі літака American Airlines і гелікоптера армії США Black Hawk pic.twitter.com/jUuHAH1xpl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025

За даними газети, гелікоптер не передавав дані ADS-B, оскільки використовував старішу технологію на основі транспондера ModeS. Для точного визначення місця розташування вертольота сигнали ModeS повинні бути тріангульовані кількома приймачами. Відстеження було ускладнене через зниження літального апарату.

Літак Bombardier CRJ700, що належав найбільшій у США авіакомпанії American Airlines, зіткнувся з військовим вертольотом Sikorsky H-60 ​​у ніч на 30 січня біля аеропорту імені Рональда Рейгана.

Портал Channel2 NOW повідомив, що на борту Bombardier CRJ700 знаходилися вісім американських фігуристів. За його даними, у літаку перебували Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарісіо, Еверлі та Алідія Лівінгстон, Шон Кей, Анджела Янг та Едвард Чжоу.

Раніше Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени.

Раніше стало відомо, що рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська.