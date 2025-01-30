Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розкрито важливу деталь катастрофи літака у Вашингтоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розкрито важливу деталь катастрофи літака у Вашингтоні
Авіакатастрофа відбулась сьогодні у Вашингтоні
фото із відкритих джерел

WSJ: зіткнення літака та гвинтокрила над Вашингтоном сталося на висоті 90 м

Зіткнення військового гвинтокрила та пасажирського літака в районі аеропорту Вашингтона сталося на висоті 300 футів (близько 90 м), повідомляє The Wall Street Journal. Такі дані наводить система позиціонування ADS-B цивільного повітряного судна.

«Зіткнення сталося на висоті близько 300 футів. Інформація заснована на даних позиціонування ADS-B літака – новітньої технології стеження, яка використовується в галузі для визначення довготи, широти та висоти літака», – йдеться у публікації.

За даними газети, гелікоптер не передавав дані ADS-B, оскільки використовував старішу технологію на основі транспондера ModeS. Для точного визначення місця розташування вертольота сигнали ModeS повинні бути тріангульовані кількома приймачами. Відстеження було ускладнене через зниження літального апарату.

Літак Bombardier CRJ700, що належав найбільшій у США авіакомпанії American Airlines, зіткнувся з військовим вертольотом Sikorsky H-60 ​​у ніч на 30 січня біля аеропорту імені Рональда  Рейгана.

Портал Channel2 NOW повідомив, що на борту Bombardier CRJ700 знаходилися вісім американських фігуристів. За його даними, у літаку перебували Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарісіо, Еверлі та Алідія Лівінгстон, Шон Кей, Анджела Янг та Едвард Чжоу.

Раніше Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени. 

Раніше стало відомо, що рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська.

Читайте також:

Теги: катастрофа США авіакатастрофа літак технології гелікоптер Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Розкрито важливу деталь катастрофи літака у Вашингтоні
Розкрито важливу деталь катастрофи літака у Вашингтоні
Розвідка назвала мобілізаційні плани Росії у 2025 році
Розвідка назвала мобілізаційні плани Росії у 2025 році
ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори для завершення війни в Україні
ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори для завершення війни в Україні
Кавелашвілі нагородив силовиків за придушення протестів у Грузії
Кавелашвілі нагородив силовиків за придушення протестів у Грузії
Кандидат у президенти Румунії зробив скандальну заяву про поділ України
Кандидат у президенти Румунії зробив скандальну заяву про поділ України
Нафтопереробний завод у Ростовській області призупинив роботу після уражень
Нафтопереробний завод у Ростовській області призупинив роботу після уражень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
19K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
15K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
9373
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
8707
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua