«Київстар» збирається купити сервіс таксі Uklon – Forbes

Заява телекомунікаційної компанії надійшла до Антимонопольного комітету у грудні минулого року

Uklon може обійтися компанії в десятки мільйонів доларів

Телекомунікаційна компанія «Київстар» подала до Антимонопольного комітету заявку про отримання дозволу на придбання сервісу таксі Uklon. Про це повідомляє Forbes з посиланням на відповідь АМКУ на журналістський запит.

Зазначається, що заява від компанії надійшла у грудні 2024 року.

«Київстар» просить дозволу на придбання контролю над компаніями «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Україна» та кіпрською Uklon LTD. Журналісти оцінюють суму угоди в $40-80 млн.

Зараз телекомунікаційна компанія перебуває у процесі підготовки до виходу на американську біржу Nasdaq, який запланований на першу половину 2025 року.

Група Veon, яка є власницею «Київстару», планує провести реорганізацію шляхом поділу компанії, перш ніж вивести українського мобільного оператора на Nasdaq. Буде створено нову компанію, яка володітиме іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами Veon.

У 2022 році Veon оголосив, що «Київстар» придбав 69,99% акцій компанії Helsi Ukraine, найбільшої в країні медичної інформаційної системи.

Варто зазначити, що співзасновник і член правління Uklon Сергій Смусь заявляв раніше, що сервіс отримував чимало пропозицій щодо купівлі, проте жодна з них досі не відповідала інтересам компанії. Смусь також зазначив, що з урахуванням військових умов оцінка компанії складає 7-8х Ebitda (скор. від англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань).

До слова, у 2024 році кількість українців, які вирішили змінити мобільного оператора не змінюючи номер, зросла у 2,3 раза в порівнянні з показником 2023 року. Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (англ. mobile number portability), що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, минулого року зросла до 340,63 тис.

Найбільшим донором виступив «Київстар», від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) Vodafone, на третьому з 6,7% (22,88 тис.) – lifecell, що входить до групи DVL. Натомість найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell – 79% (269,76 тис.), Vodafone – 15,88% (54,11 тис.), і «Київстар» – 4,7% (16,16 тис.).