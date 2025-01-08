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Нас чекають розбиті дороги? Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Нас чекають розбиті дороги? Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
Бізнес так і не дочекався від «Укрзалізниці» економічного обґрунтування щодо підвищення тарифів
фото: glavcom.ua

«Укрзалізниця» ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%

Великі добувні підприємства вже почали відмовлятися від послуг «Укрзалізниці» через високі тарифи на перевезення, та возити продукцію автотранспортом. Через це розбиваються українські дороги. Про це заявила виконавча директорка Національної Асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

«Київська область вже вся пересіла на автотранспорт. Кіровоградська область, яка возить критичну сировину для нашої країни – титановмісні руди, – теж пересіла на автотранспорт. І що ми маємо? Замкнуте коло. Тому що підвищуються тарифи на «УЗ», «УЗ» втрачає клієнтів, і знову підвищує тарифи. У результаті ми отримуємо розбиті дороги. У нас немає спеціальних об’їзних шляхів та вантажомірів, які слідкують за граничним навантаженням. У кінцевому результаті ми отримаємо дуже великий відсоток по країні знищених доріг, і це також буде навантаження на державний бюджет, щоб це все ремонтувати», – каже Оринчак.

Водночас, вона зауважила, що бізнес так і не дочекався від «Укрзалізниці» економічного обґрунтування щодо підвищення тарифів, при тому, що компанія нещодавно отримала фінансову допомогу від ЄБРР на суму понад пів мільярда євро.

«ЄБРР виділив «Укрзалізниці» 480 млн євро на один проєкт, 180 мільйонів на інший. Тобто, у сумі це величезні гроші. Жодному бізнесу чи приватній структурі в Україні не виділять таких грошей під час війни. Та навіть маючи такі кошти, не показуючи свої звіти, вони ставлять бізнес перед фактом, що підвищать тариф. І за рахунок кого ми будемо покривати ці підвищення? За рахунок кінцевого споживача», – підкреслила експерт.

За її словами, тарифна політика державних монополістів у подальшому призведе до відмови інвесторів заходити до України, адже, в умовах відсутності діалогу, неможливо планувати бізнес.

«Ситуація виглядає як колапс. І я не знаю, як ми перейдемо 2025 рік. Ми не маємо діалогу, ми затиснуті в економічних клешнях влади. Тарифи підвищуються не тільки на «Укрзалізниці» – вони виросли на водопостачання, на електроенергію, зараз – на газопостачання та Укрзалізницю. Тобто, все подорожчало у 3-4 рази. У таких умовах не можна виконати Плану миру президента Володимира Зеленського, бо сюди не прийде жоден інвестор. Чому в Європу приходять добувні компанії або агрокомпанії, і починають там бізнес? Тому що Європа дає дотації, робить податкові канікули та страхування. А ми – країна, де робиться все, щоб зробити Україну інвестиційно непривабливою», – резюмувала експерт.

Нагадаємо, завдяки зростанню обсягів перевезень Укрзалізниця за результатами трьох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а її виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Бізнес рішуче виступив проти цього рішення: асоціації закликали керівництво «УЗ» ефективніше розпоряджатися мільярдними прибутками, адже наслідки для економіки можуть бути катастрофічними. Так, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

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Теги: страхування дороги бюджет Європа гроші Укрзалізниця бізнес Кривий Ріг політика завод канікули дотації водопостачання перевезення тарифи

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