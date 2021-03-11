Apple запустила українську версію сайту

Поки що україномовна версія компанії локалізована лише частково

Apple почала поступовий запуск україномовної версії сайту. Він вже доступний за адресою www.apple.com/ua, повідомляє ITC. Водночас багато розділів та більша частина інформації на сайті залишається англомовною. Судячи з усього, локалізація буде проходити поступово.

Наразі українською переклали назви основних розділів, а також весь розділ Політики конфіденційності.

Скріншот з сайту Apple

Наприкінці минулого місяця Apple розмістила вакансії податкового аналітика Indirect Tax Analyst для майбутнього київського офісу, тоді як реєстрація ТОВ «ЕППЛ УКРАЇНА» відбулась ще минулого року.

Раніше повідомлялось про те, що через карантин Apple перенесла довгоочікуване відкриття українського офісу. Запуск україномовної версії сайту Apple — явне свідчення того, що відкриття офіційного представництва купертинівського гіганту в Україні вже не за горами.

Імовірно, український офіс Apple візьме на себе роботу з місцевими компаніями-партнерами (дистриб’юцією вони займатися не будуть, але можуть авторизувати ще кілька інших постачальників) та займеться локалізацією продуктів. Наприкінці минулого року Apple також шукала аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.