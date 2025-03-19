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Астронавти NASA, які провели дев'ять місяців на орбіті Землі, повернулись: вражаюче відео

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Астронавти NASA, які провели дев'ять місяців на орбіті Землі, повернулись: вражаюче відео
Астронавти приземлились в Американській протоці
фото: NASA

На борту корабля також перебував російський космонавт, який пробув на МКС з вересня 2024 року

​Астронавти NASA Бутч Вілмор та Суні Вільямс успішно повернулися на Землю після понад дев'ятимісячного перебування на Міжнародній космічній станції (МКС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NASA.

Повідомляється, що їхня місія розпочалася 5 червня 2024 року і спочатку планувалася як восьмиденний політ для тестування нового космічного корабля Boeing Starliner.

Однак через технічні проблеми з кораблем їхнє повернення було відкладено, і астронавти залишилися на МКС до вирішення ситуації.

Вони повернулись у ніч на 19 березня на борту капсули SpaceX Crew Dragon, яка успішно приземлилася в Американській (Мексиканській) затоці поблизу узбережжя Флориди.

Астронавти перебували на орбіті Землі дев'ять місяців, замість декількох днів
Астронавти перебували на орбіті Землі дев'ять місяців, замість декількох днів

Разом із Вілмором та Вільямс на Землю повернулися астронавт NASA Нік Гейг та російський космонавт Олександр Горбунов, які перебували на МКС з вересня 2024 року. 

Під час свого перебування на станції Вільямс встановила рекорд серед жінок за загальною тривалістю перебування у відкритому космосі, провівши 62 години під час дев'яти виходів.

Незважаючи на непередбачене продовження місії, астронавти продовжували виконувати наукові експерименти та підтримувати роботу станції. ​

Після повернення астронавти пройдуть медичні обстеження та адаптацію до умов гравітації на Землі, після чого возз'єднаються зі своїми родинами.

До слова, 12 березня NASA і SpaceX скасували місію Crew-10 на Міжнародну космічну станцію через проблему під час запуску.

Днями космічний корабель SpaceX прибув на Міжнародну космічну станцію, звідки має забрати двох астронавтів. Баррі Вілмор і Суніта Вільямс ще в червні 2024 року вирушили в тестову місію на МКС і досі не змогли повернутися. 

До слова, компанія SpaceX знову втратила космічний корабель Starship під час тестового польоту. Система Starship вилетіла зі стартового майданчика SpaceX у штаті Техас для свого восьмого випробувального польоту.

Але трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос

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Теги: космонавти космос Планета Земля NASA SpaceX корабель політ

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