У Північному морі зіткнулись два судна

За попередніми даними, танкер Stena Immaculate стояв на якорі поблизу Кінгстон-апон-Халл, коли вантажне судно протаранило його

Біля берегів Англії зіткнулися нафтовий танкер та вантажне судно

У Північному морі поблизу берегів Англії британська берегова охорона проводить рятувальну операцію через зіткнення нафтового танкера і вантажного судна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

До місця події було направлено кілька рятувальних шлюпок і рятувальний вертоліт берегової охорони. Також туди вже прибули літак берегової охорони і судна з протипожежними засобами. Як повідомляється, після зіткнення нафтовий танкер загорівся.

«Королівська берегова охорона зараз координує реагування на повідомлення про зіткнення танкера і вантажного судна біля узбережжя Східного Йоркширу», – зазначив речник Берегової охорони Великої Британії.

За даними BBC, суднами, які потрапили в аварію, є Stena Immaculate і Solong. Інцидент стався за участю американського танкера MV Stena Immaculate, який заякорився

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

До слова, у Балтійському морі біля берегів острова Готланд зазнав ушкодження підводний кабель.