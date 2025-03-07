Атака на Одещину, запуск корабля Starship: головне за ніч

Станом на 05:58 в Україні триває масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Росія знову атакувала Одещину, SpaceX запустила космічний корабель Starship, Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США та призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака Одещини

Російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок удару виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що є пошкодження енергетичної інфраструктури.

За попередньою інформацією ДСНС, ніхто не постраждав. Для ліквідації наслідків терору від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.

Брифінг Трампа у Білому домі

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому спілкувався з журналістами. Репортери ставили запитання й щодо України.

За словами Дональда Трампа, вже досягнуто великого прогресу з Україною та великого прогресу з Росією за останні кілька днів. «І було б чудово довести це до кінця. Україна хоче угоду», – сказав президент США.

Трамп повідомив, що Україна немає вибору, тому доведеться йти на мирну угоду. Президент Сполучених Штатів також зазначив, що «було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї».

Він також відзначив, що незабаром буде ухвалено рішення про статус тимчасового перебування українців у США.

Запуск космічного корабля Starship

SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску. Трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв’язок був втрачений.

SpaceX вживає заходів для відстеження можливого сміття та «тісно співпрацює з диспетчером повітряного руху». Уламки від корабля бачили американці.

Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву. Він буде створений на базі активів, конфіскованих у рамках кримінальних і цивільних справ.

Фінансування резерву не потребуватиме коштів платників податків, оскільки базується на активах, які вже перебувають у власності федерального уряду.

США не планують продавати біткоїни з цього фонду. Він позиціюється як «цифровий Форт-Нокс» – довгостроковий засіб заощадження, аналогічний золотим резервам країни.

Президент Трамп призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким звільняє від мит деякі товари з Канади та Мексики до 2 квітня. Він пообіцяв запровадити взаємні мита для інших країн, які обкладають митом американські товари.

Зазнчається, що під дію мит не потрапляють продукти та товари, які прописані в торговій угоді USMCA (США, Мексика та Канада), що була укладена у 2020 році.

«Другого квітня ми збираємося перейти до взаємного тарифу, і, сподіваюся, що Мексика та Канада достатньо добре попрацюють щодо фентанілу, щоб цю частину розмови зняли з обговорення, і ми перейдемо лише до розмови про взаємні тарифи», – сказав міністр торгівлі Говард Лутнік.