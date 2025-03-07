Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Одещину, запуск корабля Starship: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одещину, запуск корабля Starship: головне за ніч
Головні новини ночі проти 7 березня
фото: ДСНС Одещини

Станом на 05:58 в Україні триває масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Росія знову атакувала Одещину, SpaceX запустила космічний корабель Starship, Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США та призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака Одещини

Російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок удару виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що є пошкодження енергетичної інфраструктури.

За попередньою інформацією ДСНС, ніхто не постраждав. Для ліквідації наслідків терору від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.

Брифінг Трампа у Білому домі

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому спілкувався з журналістами. Репортери ставили запитання й щодо України. 

За словами Дональда Трампа, вже досягнуто великого прогресу з Україною та великого прогресу з Росією за останні кілька днів. «І було б чудово довести це до кінця. Україна хоче угоду», – сказав президент США.

Трамп повідомив, що Україна немає вибору, тому доведеться йти на мирну угоду. Президент Сполучених Штатів також зазначив, що «було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї».

Він також відзначив, що незабаром буде ухвалено рішення про статус тимчасового перебування українців у США.

Запуск космічного корабля Starship

SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску. Трохи більше ніж через вісім хвилин польоту, кілька двигунів відключилися, оскільки розгінний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв’язок був втрачений.

SpaceX вживає заходів для відстеження можливого сміття та «тісно співпрацює з диспетчером повітряного руху». Уламки від корабля бачили американці. 

Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву. Він буде створений на базі активів, конфіскованих у рамках кримінальних і цивільних справ.

Фінансування резерву не потребуватиме коштів платників податків, оскільки базується на активах, які вже перебувають у власності федерального уряду.

США не планують продавати біткоїни з цього фонду. Він позиціюється як «цифровий Форт-Нокс» – довгостроковий засіб заощадження, аналогічний золотим резервам країни.

Президент Трамп призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким звільняє від мит деякі товари з Канади та Мексики до 2 квітня. Він пообіцяв запровадити взаємні мита для інших країн, які обкладають митом американські товари.

Зазнчається, що під дію мит не потрапляють продукти та товари, які прописані в торговій угоді USMCA (США, Мексика та Канада), що була укладена у 2020 році.

«Другого квітня ми збираємося перейти до взаємного тарифу, і, сподіваюся, що Мексика та Канада достатньо добре попрацюють щодо фентанілу, щоб цю частину розмови зняли з обговорення, і ми перейдемо лише до розмови про взаємні тарифи», – сказав міністр торгівлі Говард Лутнік.

Читайте також:

Теги: відео Дональд Трамп продукти сміття корабель Україна Мексика Біткоїн SpaceX президент Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому угода про копалини – це традиційна американська дипломатія?
Що Україна може виграти від угоди з США про копалини?
25 лютого, 12:44
Президент США Дональд Трамп та державний секретар США (2005-2009 рр.) Кондолі́за Райс
Трампу потрібна своя Кондоліза Райс
17 лютого, 07:25
Українські сили просунулися в тилу Росії в Курській області, щоб підготуватися до українського вторгнення
Пів року від початку Курської операції: як відбувався перший наступ ЗСУ
7 лютого, 06:58
Маршрут «На гору Маковиця» у Яремче
Туристичне Яремче: що подивитися, де зупинитися та скільки це коштує
13 лютого, 18:18
В якій частині України населення збільшиться після війни
Як має змінитися українське село після війни? Демографи дали вказівку владі
13 лютого, 12:57
За словами глави України, чоловіки, які пішли на війну добровольцями у віці 18-24, не можуть отримати преференції від «контракту 18-24»
Зеленський доручив розібратися з проблемними питаннями в «контракті 18-24»
23 лютого, 19:38
Окупанти атакували дронами Харківську область
Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харківщини
27 лютого, 22:46
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
«Ніхто не пропонує присудити Нобелівську премію миру Путіну» – віцепрезидент Венс
4 березня, 05:16
Президент Трамп на брифінгу у Білому домі говорив про Україну
Брифінг Трампа у Білому домі: головні заяви про Україну
Сьогодні, 00:00

Події в Україні

Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували цивільне підприємство в Харкові (оновлено)
Окупанти атакували цивільне підприємство в Харкові (оновлено)
Під масованим обстрілом РФ опинилась енергетична та газова інфраструктура України
Під масованим обстрілом РФ опинилась енергетична та газова інфраструктура України
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
В Україні потеплішає до +17°: прогноз погоди на 7 березня
В Україні потеплішає до +17°: прогноз погоди на 7 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
38K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
22K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
9349
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
6689
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua