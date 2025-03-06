Жінка щодня літає на роботу 800 км: як вона пояснює свій вибір

Рачел Каур вважає, що знайшла найкращий спосіб збалансувати роботу та сімейне життя





Рачел Каур працює майстром управління у фінансовому відділі компанії AirAsia. Майже щодня вона здійснює переліт в 800 км, щоб дістатися свого офісу в Сепанзі, неподалік Куала-Лумпура (Малайзія). Про це пише «Главком» із посиланням на Airlive.

Рачел, що живе в Пенангу, щодня літає на роботу, починаючи свій день о 4-й ранку, щоб встигнути на рейс о 5:55. Політ триває лише 30-40 хвилин, але для неї цей час стає важливим моментом для роздумів, молитви та насолоди природою за вікном.

Вона приходить в офіс близько 7:45 і повертається додому ввечері після робочого дня близько 19:30. Хоча деякі люди вважають її божевільною за такий вибір, Рачел пояснює, що раніше вона винаймала квартиру в Куала-Лумпурі і бачила своїх дітей лише у вихідні. Тепер, коли вони підростають, їй важливо бути поруч із ними щодня.

На початку 2024 року Рачел вирішила, що щоденні перельоти – це найкращий спосіб збалансувати роботу та сімейне життя.

Працюючи в авіакомпанії, вона отримує можливість купувати квитки за низькими цінами. Незважаючи на труднощі, Рачел знаходить радість у тому, що може проводити час із дітьми, і вся втома зникає, коли вона повертається додому.

Нагадаємо, студент з Індії дістався університету на параплані, щоб уникнути пробок і встигнути на іспит. Розуміючи, що через пробки на дорозі не встигне дістатися аудиторії, він вирішив скористатися таким незвичайним транспортом.



