Японська компанія проведе експеримент із виробництва алкоголю в космосі

Саке з космосу незабаром можна буде скуштувати

Зварене в космосі японське саке продадуть за $ 640 тис

Виробник саке преміум-класу – японська компанія Asahi Shuzo – вирішив провести експеримент із приготування знаменитого алкогольного напою на Міжнародній космічній станції. Про це пише Forbes.

«Висадка на Місяць відбулася 56 років тому, і зараз ми плануємо жити на іншій планеті. Чи не час подумати про те, щоб поласувати чимось смачненьким у космосі?» – каже Казухіро Сакурай, президент Asahi Shuzo. Як компанія виробник Dassai, одного з найпопулярніших брендів саке на світовому ринку.

Запуск заплановано на кінець 2025 року, а загальний бюджет проєкту оцінюють у $900 тис. Гроші виділить сама компанія-виробник у співпраці з Mitsubishi Heavy Industries і Aichi Center for Industry and Science Technology.

Під час експерименту астронавти будуть додавати воду до спеціального пристрою, який призначений для контролю потрібного рівня вмісту алкоголю та перемішування сусла для досягнення необхідного результату.

Після закінчення ферментації сусло доставлять на Землю на початку 2026 року, і фахівці Asahi Shuzo завершать частину виробничого процесу, що залишилася.

У результаті вийде лише одна пляшка з напоєм, яку продадуть за ціною 100 млн. ієн ($641,4), а всі виручені кошти Asahi Shuzo пожертвує на розвиток космонавтики в Японії.

Нагадаємо, 5 листопада японські дослідники запустили у космос перший у світі дерев’яний супутник.