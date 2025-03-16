Головна Техно HiTech
search button user button menu button

По астронавтів, які на дев’ять місяців застрягли на МКС, прилетів корабель SpaceX

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
По астронавтів, які на дев’ять місяців застрягли на МКС, прилетів корабель SpaceX
Корабель SpaceX Crew Dragon
фото: NASA

Баррі Вілмор і Суніта Вільямс ще в червні 2024 року вирушили в тестову місію на МКС і досі не могли повернутися

Космічний корабель SpaceX прибув на Міжнародну космічну станцію, звідки має забрати двох астронавтів. Баррі Вілмор і Суніта Вільямс ще в червні 2024 року вирушили в тестову місію на МКС і досі не змогли повернутися. Про це пише «Главком» із посиланням на Guardian.

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС) 16 березня в межах місії Crew-10. Він доставив чотирьох астронавтів, які замінять Баррі (Бутча) Вілмора та Суніту Вільямс – членів екіпажу, що перебували на станції понад дев’ять місяців через затримку з капсулою Starliner від Boeing.

Ніколь Айерс (США), Такуї Оніші (Японія), Кирил Пєсков (Росія) та Макклейн на борту SpaceX
Ніколь Айерс (США), Такуї Оніші (Японія), Кирил Пєсков (Росія) та Макклейн на борту SpaceX
фото: NASA

«Привіт усім на Землі. Crew-10 провів чудову подорож сюди, близько 28 годин, щоб повернутися на космічну станцію. І я не можу передати вам величезну радість нашої команди, коли ми виглянули у вікно і вперше побачили космічну станцію», – оголосила у прямому етері астронавтка NASA і командирка команди Енн Макклейн.

Екіпаж Crew-10 працюватиме на МКС упродовж шести місяців. До його складу увійшли Ніколь Айерс (США), Такуї Оніші (Японія), Кирил Пєсков (Росія) та Макклейн.

Астронавти Баррі (Бутча) Вілмора та Суніта Вільямс
Астронавти Баррі (Бутча) Вілмора та Суніта Вільямс
фото: NASA

Вілмор і Вільямс разом з американським астронавтом Ніком Гейгом і російським космонавтом Олександром Горбуновим планують повернутися на Землю 19 березня. Для цього вони використають Crew Dragon, що прибув на станцію ще у вересні.

Вілмор і Вільямс разом з іншими п’ятьма астронавтами проводили на станції наукові дослідження та планове обслуговування. Вільямс сказала журналістам, що вона з нетерпінням чекає повернення додому, щоб побачити своїх двох собак і сім’ю. «Для них це було американськими гірками, мабуть, трохи більше, ніж для нас», – зазначила вона.

12 березня NASA і SpaceX скасували місію Crew-10 на Міжнародну космічну станцію через проблему під час запуску.

До слова, корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту у січні 2025 року.

Читайте також:

Теги: подорож SpaceX корабель Японія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
ЗСУ паралізувало російський наступ під Покровськом: огляд з фронту
27 лютого, 14:50
Сили оборони атакували два російські підприємства у Краснодарському краї (відео)
Сили оборони атакували два російські підприємства у Краснодарському краї (відео)
17 лютого, 12:59
Головні новини ночі проти 21 лютого
Вибухи у Києві, нові подробиці переговорів росіян з американцями: головне за ніч
21 лютого, 06:17
Порт у Туапсе є логістичним хабом, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів РФ
Центр протидії дезінформації пояснив, чим важливий морський порт у Туапсе
26 лютого, 09:40
Венс в Овальному кабінеті 28 лютого під час зустрічі з Зеленським
Венс заявив, що протестувальники налякали його 3-річну доньку вигуками «Слава Україні»: реакція мережі
8 березня, 23:59
Ворог атакував Київщину дронами
Шахеди атакували Київщину: виникли масштабні пожежі (фото)
12 березня, 06:54
Алісса Анточі спробувала незвичну полуницю
Мережа американських супермаркетів продає полуницю вартістю $19 за штуку
13 березня, 02:59
Тимур та Расул Амірови мешкали у селі Нове Курманове Кунашакського району (Челябінська область РФ)
Сили оборони за пів року ліквідували відразу двох російських братів-футболістів
Сьогодні, 08:41
Учасники маршу вимагають усунення Трампа з посади президента
Протести проти Трампа та вибухи у Росії: головне за ніч
Вчора, 06:04

HiTech

По астронавтів, які на дев’ять місяців застрягли на МКС, прилетів корабель SpaceX
По астронавтів, які на дев’ять місяців застрягли на МКС, прилетів корабель SpaceX
Військові пропонують передати ядерний арсенал США під контроль штучного інтелекту
Військові пропонують передати ядерний арсенал США під контроль штучного інтелекту
SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску (відео)
SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску (відео)
Співзасновник Google вимагає 60-годинний робочий тиждень для однієї категорії працівників
Співзасновник Google вимагає 60-годинний робочий тиждень для однієї категорії працівників
Які навички знадобляться працівникам у часи штучного інтелекту: поради директора LinkedIn
Які навички знадобляться працівникам у часи штучного інтелекту: поради директора LinkedIn
OpenAI представила нову модель ШІ: що про неї відомо
OpenAI представила нову модель ШІ: що про неї відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
164K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
85K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
16K
Перемир'я України та Росії: що про це думають військові
12K
«Не хочу, щоб було, як у Мілевського». Дружина Усика розповіла, як веде сімейний бізнес

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua