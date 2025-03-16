По астронавтів, які на дев’ять місяців застрягли на МКС, прилетів корабель SpaceX

Баррі Вілмор і Суніта Вільямс ще в червні 2024 року вирушили в тестову місію на МКС і досі не могли повернутися

Космічний корабель SpaceX прибув на Міжнародну космічну станцію, звідки має забрати двох астронавтів. Баррі Вілмор і Суніта Вільямс ще в червні 2024 року вирушили в тестову місію на МКС і досі не змогли повернутися. Про це пише «Главком» із посиланням на Guardian.

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС) 16 березня в межах місії Crew-10. Він доставив чотирьох астронавтів, які замінять Баррі (Бутча) Вілмора та Суніту Вільямс – членів екіпажу, що перебували на станції понад дев’ять місяців через затримку з капсулою Starliner від Boeing.

Ніколь Айерс (США), Такуї Оніші (Японія), Кирил Пєсков (Росія) та Макклейн на борту SpaceX фото: NASA

«Привіт усім на Землі. Crew-10 провів чудову подорож сюди, близько 28 годин, щоб повернутися на космічну станцію. І я не можу передати вам величезну радість нашої команди, коли ми виглянули у вікно і вперше побачили космічну станцію», – оголосила у прямому етері астронавтка NASA і командирка команди Енн Макклейн.

Екіпаж Crew-10 працюватиме на МКС упродовж шести місяців. До його складу увійшли Ніколь Айерс (США), Такуї Оніші (Японія), Кирил Пєсков (Росія) та Макклейн.

Астронавти Баррі (Бутча) Вілмора та Суніта Вільямс фото: NASA

Вілмор і Вільямс разом з американським астронавтом Ніком Гейгом і російським космонавтом Олександром Горбуновим планують повернутися на Землю 19 березня. Для цього вони використають Crew Dragon, що прибув на станцію ще у вересні.

Вілмор і Вільямс разом з іншими п’ятьма астронавтами проводили на станції наукові дослідження та планове обслуговування. Вільямс сказала журналістам, що вона з нетерпінням чекає повернення додому, щоб побачити своїх двох собак і сім’ю. «Для них це було американськими гірками, мабуть, трохи більше, ніж для нас», – зазначила вона.

12 березня NASA і SpaceX скасували місію Crew-10 на Міжнародну космічну станцію через проблему під час запуску.

До слова, корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту у січні 2025 року.