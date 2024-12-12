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Майбутній глава NASA закликав готуватися до відправки військ до космосу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Майбутній глава NASA закликав готуватися до відправки військ до космосу
Обраний Трампом президента NASA каже, що військові неминуче відправлять війська в космос
фото із відкритих джерел

Майбутній глава NASA Айзекман: ​​США неминуче відправлять війська до космосу

Військові США неминуче відправлять війська до космосу, заявив мільярдер Джаред Айзекман, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду глави NASA. Про це повідомляє видання Defense News.

За його словами, за часом присутність військових у космосі може збігтися з реалізацією запланованих американським космічним агентством місій на Місяць та Марс.

«Я гадаю, це абсолютно неминуче. Це траєкторія, якою піде людство. Америка буде її лідером», – сказав Айзекман.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру мільярдера та космічного туриста Джареда Айзекмана на посаду адміністратора Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA)

43-річний Айзекман очолює компанію з обробки платежів, він також є співзасновником Draken International – приватної компанії, яка, за даними газети Politico, наймала відставних військових пілотів для навчання українських льотчиків застосуванню F-16.

 

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Теги: США Дональд Трамп NASA президент

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