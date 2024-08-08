NASA повідомило, коли зможе забрати астронавтів екіпажу Starliner з МКС

Екіпаж Starliner може залишитися на МКС до лютого 2025 року

Космічне агентство NASA повідомило, що екіпаж Boeing Starliner може залишитися на Міжнародній космічній станції (МКС) до лютого 2025 року. Потенційно вони повернуться на Землю на космічному кораблі Dragon Crew-9 компанії SpaceX. Як повідомляє 24 техно, це рішення наразі попереднє і залежить від того, чи зможуть інженери Boeing переконати NASA у безпечності Starliner для повернення на Землю до 15 серпня.

Під час нещодавньої прес-конференції NASA надало оновлену інформацію щодо проблем, які виникають зі Starliner компанії Boeing.

Агентство повідомило про поточні консультації з компанією SpaceX щодо можливості використання космічного корабля Dragon для повернення астронавтів Бутча Вілмора та Суні Вільямса на Землю.

Якщо план буде реалізовано, Dragon Crew-9 доставить на МКС двох астронавтів замість звичайних чотирьох, зарезервувавши два місця для Вілмора та Вільямса.

Якщо цей план буде підтверджено, Вілмор і Вільямс продовжать своє перебування на МКС до лютого 2025 року, що збігається із запланованим поверненням екіпажу Dragon Crew-9. NASA планує відправити на МКС скорочену зміну з двох астронавтів, щоб ефективно управляти ресурсами протягом цього періоду.

Нагадаємо, NASA провело перший брифінг за результатами випробувань наземних двигунів корабля Boeing Starliner. П'ять таких відключилися під час спроби стикування корабля з Міжнародною космічною станцією (МКС) 5 червня. Для безпечного повернення корабля на землю інженери NASA почали заново аналізувати ситуацію з двигунами в процесі стендових випробувань. Як з'ясувалося, маневрові двигуни перегріваються сильніше за розрахункові показники.

Крым цього, політ SpaceX Crew-9 для NASA, запланований на 18 серпня, відкладено до 24 вересня.