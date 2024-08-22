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Ураження російського порома та аеродрому «Маринівка». Головне за 22 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ураження російського порома та аеродрому «Маринівка». Головне за 22 серпня
фото з відкритих джерел

СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила аеродром «Маринівка» у Росії

Ураження російського порома, атака на аеродром «Маринівка», Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України». «Главком» склав добірку новин 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ураження російського порома

У порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. Як повідомлялося, на поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

Згодом стало відомо, що унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту «Кавказ» затонув, а вся його команда загинула.

Зокрема, росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю». Наразі українська сторона не коментувала російські звинувачення.

Третя окрема штурмова бригада розпочала наступ на Харківщині

Внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Як зазначають військові, співвідношення сил на полі бою: два з половиною до одного на користь РФ. «Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії РФ. На дану хвилину цю задачу виконано», – зазначив командир бригади Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

Атака на аеродром «Маринівка»

СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На супутникових знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.

СБУ оголосила підозру священнику-ювеліру Московської церкви

Служба безпеки оголосила про підозру клірику Московської церкви з Луганська. Він незаконно постачає представникам Російської православної церкви дорогоцінні вироби.

Правоохоронці оголосили підозру настоятелю одного з храмів Московської церкви у тимчасово окупованому Луганську Сергію Гутенку. Він має підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до Росії.

Як зазначає СБУ, серед постійних клієнтів клірика – представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби з золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій. Також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ.

Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності присвоїв ще одинадцятьом людям звання «Національна легенда». Зокрема, до цього списку потрапили люди, які посилюють та прославляють Україну.

Зокрема, до списку нагороджених потрапили:

  • Ніна Матвієнко (посмертно) – українська співачка та акторка, народна артистка України,
  • Говард Баффет – американський бізнесмен і філантроп,
  • Олександр Дубовик – живописець, графік, монументаліст,
  • Олег Коростельов – гендиректор конструкторського бюро «Луч»,
  • Іван Лукашевич – бригадний генерал,
  • Ігор Поклад – композитор,
  • Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії,
  • Ольга Харлан – багаторазова чемпіонка та призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях,
  • Віталій Хмель – ординатор, лікар, торакальний хірург Головного військового медичного клінічного центру «Центральний клінічний госпіталь» ДПСУ капітан медичної служби,
  • Ірина Юрченко – провідник пасажирського вагона виробничого підрозділу Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський,
  • Сергій Параджанов (посмертно) – радянський, український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор.

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Теги: ЗСУ війна росія аеродром корабель

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