США заборонили польоти ракеті Falcon 9 на тлі інциденту з невдалим приземленням

Перший ступінь ракети SpaceX Falcon 9 зазнав невдачі під час спроби посадки на платформу в Атлантичному океані

Ракета-носій SpaceX Falcon 9 впала в океан вперше за три з половиною роки

Федеральна адміністрація авіації США призупинила польоти ракеті Falcon 9 компанії SpaceХ через невдале приземлення. Про це повідомляє Reuters.

«Інцидент пов'язаний з поломкою ракети-носія Falcon 9 під час посадки на безпілотний корабель у морі. Повідомлень про постраждалих або пошкодження громадського майна немає. Федеральна адміністрація авіації вимагає розслідування», – заявив речник Федеральної адміністрації авіації.

Зазначається, що зранку середи Falcon 9 успішно запустив кілька супутників Starlink із космодрому у Флориді. Однак, коли ракета-носій повернулася на Землю й спробувала, як завжди, приземлитися на морську баржу, вона перевернулася й впала у море.

«Хоча ні супутники, ні люди не наразилися на небезпеку під час польоту у середу, неспроможність приземлитися вказує на якусь несправність у ракеті і Адміністрація схильна вважати, що це може наражати на ризик наступні місії у разі відсутності детального розслідування» – йдеться в матеріалі.

Агентство зазначає, що заборона ракеті на польоти може відкласти старт пілотованої місії SpaceX Polaris Dawn, учасники якої мали здійснити першу космічну прогулянку, організовану приватною компанією. Чотири члени цієї місії мали вилетіти у космос цього тижня, однак вже двічі їх запуск відкладався.

«Заборона на польоти ракеті Falcon 9, на яку більшість Західного світу покладається для виведення у космос супутників й людей, трапляється рідко. Востаннє ракеті були заборонені польоти в липні - вперше з 2016-го року – після її виходу з ладу в космосі, що знищило партію супутників Starlink», – зазначає Reuters.

Нагадаємо, космічний корабель Starship з ракетою-носієм Super Heavy, створюваних для пілотованих польотів на Місяць, готовий до проведення п'ятого тестового орбітального польоту.

Як повідомлялося, запуск корабля Crew Dragon із чотирма космічними туристами перенесли з 27 серпня щонайменше на добу через витік гелію в наземній системі.

Раніше норвезький космодром Andøya став ближчим до проведення першого орбітального запуску компанії Isar Aerospace, отримавши державну ліцензію. Космодром отримав ліцензію від Міністерства торгівлі, промисловості та рибальства Норвегії, що дозволяє проводити запуски з майданчика, розташованого на острові Аннея на північ від Полярного кола.