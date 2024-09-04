Втрати ворога станом на 4 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 924-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 620350 (+1390) осіб,

танків ‒ 8618 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16848 (+27) од,

артилерійських систем – 17694 (+30) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14616 (+43),

крилаті ракети ‒ 2580 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24007 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 3014 (+12)

Втрати Росії у війні станом на 4 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 вересня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 вересня фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 924-й день повномасштабної війни в Україні.