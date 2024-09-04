Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 4 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 4 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 924-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 4 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 4 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 4 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 620350 (+1390) осіб,
  • танків  ‒ 8618 (+7) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16848 (+27) од,
  • артилерійських систем  – 17694 (+30) од,
  • РСЗВ  – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14616 (+43),
  • крилаті ракети  ‒ 2580 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24007 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3014 (+12)
Втрати Росії у війні станом на 4 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 4 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 вересня
Втрати авіаційних систем ворога станом на 4 вересня
фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 924-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб корабель втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити
У Москві спалахнула потужна пожежа, її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)
31 серпня, 15:45
Власники домашніх тварин зможуть зареєструвати в Реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря
В Україні запрацює Єдиний державний реєстр домашніх тварин
27 серпня, 16:24
Політ туристів на орбіту триватиме п'ять днів
Запуск корабля Crew Dragon із космічними туристами знову відкладено: причина
27 серпня, 11:36
Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (зліва) та командувач об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов (справа) отримали нові військові звання
Список усіх командувачів, що отримали нові звання до Дня Незалежності
24 серпня, 14:44
Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року
20 серпня, 00:31
Від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2024 року
18 серпня, 00:00
Триває 902-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 13 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 серпня, 07:58
Колона знищеної російської техніки досі стоїть на дорозі
У мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області
10 серпня, 04:31
Ураження човна «Ростов-на-Дону» ставить під сумнів можливість окупантів ремонтувати інші підводні човни
РФ наблизилася до втрати усіх субмарин у Чорному морі – Defense Express
4 серпня, 23:46

Події в Україні

Удар по Львову. Постраждало понад 30 людей, є загиблі (оновлюється)
Удар по Львову. Постраждало понад 30 людей, є загиблі (оновлюється)
Атака РФ на Львів: що відомо про загиблих
Атака РФ на Львів: що відомо про загиблих
«Укрзалізниця» заявила про знеструмлення на Львівщині: як курсують потяги
«Укрзалізниця» заявила про знеструмлення на Львівщині: як курсують потяги
Втрати ворога станом на 4 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: п'ятеро поранених
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: п'ятеро поранених
Обстрів Львова та вибухи у Києві: головне за ніч
Обстрів Львова та вибухи у Києві: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
46K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
34K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
34K
Вперше за 87 років Німеччина планує закрити заводи Volkswagen по всій країні
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua