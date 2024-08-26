Перший космодром у континентальній Європі отримав право запускати супутники

Перший запуск супутника з космодрому стане історичним моментом для Норвегії як космічної держави

Перший запуск супутника з норвезької землі очікується цього року

Норвезький космодром Andøya став ближчим до проведення першого орбітального запуску компанії Isar Aerospace, отримавши державну ліцензію. Космодром отримав ліцензію від Міністерства торгівлі, промисловості та рибальства Норвегії, що дозволяє проводити запуски з майданчика, розташованого на острові Аннея на північ від Полярного кола.

Отримання дозволу космодромом офіційно означає завершення майданчика, на якому буде Spectrum.

«За роботою щодо отримання цієї ліцензії стоїть величезна командна робота. З 2018 року наша команда закладає фундамент, який тепер дозволить запускати супутники з норвезької землі», – сказав Лассе Берг, який тимчасово виконує обов'язки президента космодрому «Аннея».

Згідно з заявою норвезького міністерства, ліцензія дозволяє космодрому проводити до 30 запусків на рік, включаючи чотири вночі. Ці запуски, які контролюватимуть Управління цивільної авіації Норвегії, можуть здійснюватися по азимутам від 280 до 360 градусів, підтримуючи місії насамперед на полярних та сонячно-синхронних орбітах.

«Перший запуск супутника з космодрому стане історичним моментом для Норвегії як космічної держави. У Норвегії з'явиться потенціал, який мають лише деякі інші країни, і який буде дуже корисним не тільки для Норвегії, а й для наших союзників і партнерів у ЄС і НАТО», – заявила міністр промисловості країни Сесілі Мірсет.

З отриманням ліцензії Isar Aerospace зможе розпочати фінальні випробування свого транспортного засобу, включаючи вогневі випробування щаблів, перед першим запуском. Космопорт не надав графіку цих випробувань або передбачуваної дати першого запуску.

Isar Aerospace залучила 65 мільйонів євро ($72 мільйони) у червні в рамках розширення раунду серії C під керівництвом Інноваційного фонду НАТО.

Міністерство торгівлі, промисловості та рибальства Норвегії зазначило, що Isar Aerospace знадобиться власна ліцензія на запуск, окрема від ліцензії космодрому, і що Управління цивільної авіації зараз розглядає заявку компанії на ліцензії. Воно додало, що перший запуск заплановано цього року.

Якщо цей графік буде виконано, Isar Aerospace може стати першим із групи європейських стартапів, які хоча б спробують здійснити орбітальний запуск. Rocket Factory Augsburg мав зробити це вже у вересні, але компанія втратила свій перший щабель через загоряння на космодромі SaxaVord на Шетландських островах 19 серпня.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у Норвегії відкрили Andøya – перший космодром у континентальній Європі. Космодромом володіє Andoya Space, він розташований на території норвезького острова Андойа. Andoya Spaceport отримає кілька стартових майданчиків для відправки малих та середніх супутників до космосу. Втім, перший із майданчиків, а також основна інфраструктура, включаючи Центр управління польотами, зарезервовані за Isar Aerospace і створені відповідно до техзавдання компанії.