Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Перший космодром у континентальній Європі отримав право запускати супутники

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Перший космодром у континентальній Європі отримав право запускати супутники
Перший запуск супутника з космодрому стане історичним моментом для Норвегії як космічної держави
фото із відкритих джерел

Перший запуск супутника з норвезької землі очікується цього року

Норвезький космодром Andøya став ближчим до проведення першого орбітального запуску компанії Isar Aerospace, отримавши державну ліцензію. Космодром отримав ліцензію від Міністерства торгівлі, промисловості та рибальства Норвегії, що дозволяє проводити запуски з майданчика, розташованого на острові Аннея на північ від Полярного кола.

Отримання дозволу космодромом офіційно означає завершення майданчика, на якому буде Spectrum.

«За роботою щодо отримання цієї ліцензії стоїть величезна командна робота. З 2018 року наша команда закладає фундамент, який тепер дозволить запускати супутники з норвезької землі», –  сказав Лассе Берг, який тимчасово виконує обов'язки президента космодрому «Аннея».

Згідно з заявою норвезького міністерства, ліцензія дозволяє космодрому проводити до 30 запусків на рік, включаючи чотири вночі. Ці запуски, які контролюватимуть Управління цивільної авіації Норвегії, можуть здійснюватися по азимутам від 280 до 360 градусів, підтримуючи місії насамперед на полярних та сонячно-синхронних орбітах.

«Перший запуск супутника з космодрому стане історичним моментом для Норвегії як космічної держави. У Норвегії з'явиться потенціал, який мають лише деякі інші країни, і який буде дуже корисним не тільки для Норвегії, а й для наших союзників і партнерів у ЄС і НАТО», – заявила міністр промисловості країни Сесілі Мірсет.

З отриманням ліцензії Isar Aerospace зможе розпочати фінальні випробування свого транспортного засобу, включаючи вогневі випробування щаблів, перед першим запуском. Космопорт не надав графіку цих випробувань або передбачуваної дати першого запуску.

Isar Aerospace залучила 65 мільйонів євро ($72 мільйони) у червні в рамках розширення раунду серії C під керівництвом Інноваційного фонду НАТО. 

Міністерство торгівлі, промисловості та рибальства Норвегії зазначило, що Isar Aerospace знадобиться власна ліцензія на запуск, окрема від ліцензії космодрому, і що Управління цивільної авіації зараз розглядає заявку компанії на ліцензії. Воно додало, що перший запуск заплановано цього року.

Якщо цей графік буде виконано, Isar Aerospace може стати першим із групи європейських стартапів, які хоча б спробують здійснити орбітальний запуск. Rocket Factory Augsburg мав зробити це вже у вересні, але компанія втратила свій перший щабель через загоряння на космодромі SaxaVord на Шетландських островах 19 серпня.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року у Норвегії відкрили Andøya – перший космодром у континентальній Європі. Космодромом володіє Andoya Space, він розташований на території норвезького острова Андойа. Andoya Spaceport отримає кілька стартових майданчиків для відправки малих та середніх супутників до космосу. Втім, перший із майданчиків, а також основна інфраструктура, включаючи Центр управління польотами, зарезервовані за Isar Aerospace і створені відповідно до техзавдання компанії.

Читайте також: Економічний успіх Норвегії: Bloomberg розкрило новий секрет процвітання країни
Теги: робота Норвегія космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ця концепція художника порівнює Землю з різними можливими інтерпретаціями Gliese 12b
Вчені виявили планету розміром із Землю та потенційно придатну до життя (відео)
4 серпня, 20:16
Тепер працівників можна буде звільняти за розголошення комерційної таємниці
Нова причина для звільнення. Які зміни в законодавстві скоро набудуть чинності
8 серпня, 19:11
Астронавти Суні Вільямс і Бутч Вілмор
NASA повідомило, коли зможе забрати астронавтів екіпажу Starliner з МКС
8 серпня, 19:03
Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин
Нафтогаз похвалився збільшенням видобутку газу
6 серпня, 22:00
Компанії Групи збільшують газовидобуток через запуск нових високопродуктивних свердловин
Група Нафтогаз збільшила видобуток газу у перші сім місяців року
5 серпня, 22:00
Путін ігнорує події на Курщині, натомість звертається до учасників та гостей московського військового форуму
На тлі наступу на Курськ Путін зібрав військовий форум
12 серпня, 12:41
Метеоритні дощі Персеїди активні з середини липня
Україну накриє найяскравіший зорепад року: що відомо
12 серпня, 23:05
Канада «дала добро» біженцям із України: важливі зміни
Канада «дала добро» біженцям із України: важливі зміни
15 серпня, 08:50
Економіка Норвегії демонструє найвищі за 15 років процентні ставки
Економічний успіх Норвегії: Bloomberg розкрило новий секрет процвітання країни
23 серпня, 12:35

Девайси

Перший космодром у континентальній Європі отримав право запускати супутники
Перший космодром у континентальній Європі отримав право запускати супутники
Apple презентує нові гаджети 10 вересня – Bloomberg
Apple презентує нові гаджети 10 вересня – Bloomberg
Техніка для дому в магазині «Венкон»: різноманітність та особливості вибору
Техніка для дому в магазині «Венкон»: різноманітність та особливості вибору
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
Туреччина провела випробування нового ЗРК підвищеної дальності (відео)
Туреччина провела випробування нового ЗРК підвищеної дальності (відео)
Apple розробляє інноваційний гаджет – домашній робот-помічник – Bloomberg
Apple розробляє інноваційний гаджет – домашній робот-помічник – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
16K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8375
«Укренерго» вводить екстрені відключення світла
6992
У Києві на лівому березі сталася пожежа

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua