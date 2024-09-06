Китайський секретний космічний літак приземлився після 267 днів на орбіті

Китай зберігав сувору секретність місії. Космічні органи країни не опублікували ні зображень, ні описів космічного апарата

Китайський експериментальний багаторазовий космічний літак повернувся на Землю ввечері в четвер, завершивши свою третю орбітальну місію, яка почалася ще 14 грудня минулого року. Про це повідомляє Spaсenews.

Державні ЗМІ опублікували короткий звіт, підтверджуючи повернення літака на Землю. У звіті не надано ні зображень, ні інформації про місію та місце її посадки.

Китай зберігав сувору секретність місії. Космічні органи країни не опублікували ні зображень, ні описів космічного апарата. У коротких китайських звітах про місію зазначено, що космічний корабель призначений для перевірки технологій багаторазового використання та космічних наукових експериментів і «надаватиме технічну підтримку для мирного використання космосу».

«Успіх експерименту демонструє зростаючу зрілість китайських технологій космічних кораблів багаторазового використання, які прокладуть шлях до більш зручних і доступних методів туди й назад для мирного використання космосу в майбутньому», – йдеться у звіті.

14 грудня Китай втретє запустив космічний корабель з космодрому Цзюцюань на ракеті Long March 2F. Ця подія відбулася за два тижні до запуску космічного літака США X-37B на ракеті Falcon Heavy на невідому орбіту. Вважається, що китайський космоплан є аналогом X-37B.

Астрофізик і спостерігач за космосом Джонатан Макдауелл вважає, що космічний корабель пролетів би над очікуваним місцем посадки Лоп Нур в автономному районі Сіньцзян, північно-західний Китай, близько 21:10 за східним часом 5 вересня.

Спостереження за маневрами космічного корабля на орбіті показали, що корабель готувався до повернення на Землю. Наприкінці липня аматори оптичної астрономії показали зображення космічного корабля на орбіті.

Приземлення означало завершення третьої місії космічного літака. Тривалість 267 днів була подібна до другої місії, яка тривала 276 днів . Перший політ у 2020 році тривав два дні.

Нагадаємо, Китай планує відправити місію на Марс, яка має отримати зразки з Червоної планети і доставити їх на Землю, у 2028 році.