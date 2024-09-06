Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китайський секретний космічний літак приземлився після 267 днів на орбіті

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китайський секретний космічний літак приземлився після 267 днів на орбіті
Старт ракети Long March 4B із супутниковою групою Yaogan-43 (02)
ілюстративне фото: Ourspace

Китай зберігав сувору секретність місії. Космічні органи країни не опублікували ні зображень, ні описів космічного апарата

Китайський експериментальний багаторазовий космічний літак повернувся на Землю ввечері в четвер, завершивши свою третю орбітальну місію, яка почалася ще 14 грудня минулого року. Про це повідомляє Spaсenews.

Державні ЗМІ опублікували короткий звіт, підтверджуючи повернення літака на Землю. У звіті не надано ні зображень, ні інформації про місію та місце її посадки.

Китай зберігав сувору секретність місії. Космічні органи країни не опублікували ні зображень, ні описів космічного апарата. У коротких китайських звітах про місію зазначено, що космічний корабель призначений для перевірки технологій багаторазового використання та космічних наукових експериментів і «надаватиме технічну підтримку для мирного використання космосу».

«Успіх експерименту демонструє зростаючу зрілість китайських технологій космічних кораблів багаторазового використання, які прокладуть шлях до більш зручних і доступних методів туди й назад для мирного використання космосу в майбутньому», – йдеться у звіті.

14 грудня Китай втретє запустив космічний корабель з космодрому Цзюцюань на ракеті Long March 2F. Ця подія відбулася за два тижні до запуску космічного літака США X-37B на ракеті Falcon Heavy на невідому орбіту. Вважається, що китайський космоплан є аналогом X-37B.

Астрофізик і спостерігач за космосом Джонатан Макдауелл вважає, що космічний корабель пролетів би над очікуваним місцем посадки Лоп Нур в автономному районі Сіньцзян, північно-західний Китай, близько 21:10 за східним часом 5 вересня.

Спостереження за маневрами космічного корабля на орбіті показали, що корабель готувався до повернення на Землю. Наприкінці липня аматори оптичної астрономії показали зображення космічного корабля на орбіті.

Приземлення означало завершення третьої місії космічного літака. Тривалість 267 днів була подібна до другої місії, яка тривала 276 днів . Перший політ у 2020 році тривав два дні.

Нагадаємо, Китай планує відправити місію на Марс, яка має отримати зразки з Червоної планети і доставити їх на Землю, у 2028 році.

Читайте також:

Теги: політ Китай літак корабель космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Космічний апарат SLIM завершив свою місію
Японська місячна місія SLIM встановила новий світовий рекорд
31 серпня, 01:00
У вересні на Канаду може чекати скасування тисяч авіарейсів
Канада за крок від найбільшого для країни страйку пілотів
28 серпня, 22:45
Візит Саллівана має закласти основу для фінальної зустрічі президента Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна
Радник Байдена їде до Китаю, аби домовитися про зустріч між лідерами країн – Axios
23 серпня, 20:04
Сили оборони уразили склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії
Україна знищила та пошкодила Су-34 на аеродромі «Маринівка»: з’явилися супутникові фото
22 серпня, 19:29
Уражений пором в акваторії порту «Кавказ» пішов під воду
Уражений пором в акваторії порту «Кавказ» пішов під воду
22 серпня, 19:03
Українські воїни знищили черговий літак ворога
На Курщині Сили оборони знищили винищувач Су-34
14 серпня, 13:08
Українка стала першою в історії вітчизняної жіночої боротьби володаркою срібної медалі Олімпіади
Олімпіада-2024. Україна випала з топ-20 медального заліку
11 серпня, 00:59
У Китаї створено п'ятиметрову роботизовану китову акулу
Китай побудував першу робоакулу (відео)
9 серпня, 09:15
Новий дрон має здатність плавати під водою та підійматися в повітря, забезпечуючи універсальність і гнучкість у використанні
Китайські інженери створили революційний дрон-амфібію
7 серпня, 06:30

HiTech

Китайський секретний космічний літак приземлився після 267 днів на орбіті
Китайський секретний космічний літак приземлився після 267 днів на орбіті
Китай планує відправити місію на Марс: стало відомо деталі
Китай планує відправити місію на Марс: стало відомо деталі
США, Британія та ЄС підпишуть першу угоду у галузі штучного інтелекту
США, Британія та ЄС підпишуть першу угоду у галузі штучного інтелекту
ChatGPT на уроках: штучний інтелект прорвався до шкіл Канади
ChatGPT на уроках: штучний інтелект прорвався до шкіл Канади
Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters
Україна може отримати американські високоточні ракети AGM-158 JASSM – Reuters
Туреччина провела бойовий політ нового безпілотника Anka-3 (відео)
Туреччина провела бойовий політ нового безпілотника Anka-3 (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
21K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Дівчина Кулеби відреагувала на його звільнення
12K
Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
11K
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua