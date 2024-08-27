Запуск корабля Crew Dragon із космічними туристами знову відкладено: причина

Запуск корабля Crew Dragon із космічними туристами перенесли через витік гелію

Запуск корабля Crew Dragon із чотирма космічними туристами перенесли з 27 серпня щонайменше на добу через витік гелію в наземній системі. Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

У соцмережі вона зазначила, що корабель Crew Dragon і ракета-носій Falcon справні, але наступна можливість запуску буде не раніше 28 серпня. У рамках місії Polaris Dawn вперше в історії має бути здійснений приватний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів.

Polaris Dawn - перша з трьох запланованих місій у програмі Polaris, яку фінансує голова компанії Shift4 Payments мільярдер Джаред Айзекман. Спочатку політ планувався ще у грудні 2021 року, але через затримки під час розробки проекту він неодноразово відкладався.

Крім Айзекмана до складу екіпажу місії Polaris Dawn входять відставний підполковник ВПС США пілот Скотт Потіт та інженери SpaceX Сара Джілліс та Анна Менон.

У космічний вакуум мають вийти лише Айзекман та Джілліс. На час проведення цієї операції кабіна корабля Crew Dragon, який не має повітряного шлюзу, буде розгерметизована, а екіпаж перебуватиме в скафандрах. При цьому вихід у космос, який має тривати дві години, планується здійснити на висоті 700 км над Землею.

Усього політ туристів на орбіту триватиме п'ять днів. Вони виконають 36 наукових експериментів, присвячених впливу космосу та радіації на здоров'я людини. Крім першого виходу туристів у відкритий космос, також планується побити рекорд по висоті польоту для навколоземних пілотованих місій. Корабель має вийти на орбіту з апогеєм 1400 км.

Раніше норвезький космодром Andøya став ближчим до проведення першого орбітального запуску компанії Isar Aerospace, отримавши державну ліцензію. Космодром отримав ліцензію від Міністерства торгівлі, промисловості та рибальства Норвегії, що дозволяє проводити запуски з майданчика, розташованого на острові Аннея на північ від Полярного кола.