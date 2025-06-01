Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії підліток отримав вирок за підпал Су-34 на авіабазі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Росії підліток отримав вирок за підпал Су-34 на авіабазі
Засуджений підліток
фото: соціальні мережі

На початку січня 2024 року хлопець підпалив винищувач на території авіабази Шагол

У російському Челябінську суд виніс вирок 17-річному юнакові, якого визнали винним у підпалі бойового літака Су-34. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra.

Згідно з інформацією пресслужби Челябінського обласного суду, підлітка, який є уродженцем міста Буйнакськ у Дагестані, засудили до восьми років виховної колонії.

Слідство встановило, що на початку січня 2024 року хлопець підпалив винищувач на території авіабази Шагол. За версією ФСБ РФ, він діяв на замовлення невстановленої особи, яка обіцяла виплатити 4,5 мільйона рублів. Підліток отримав 25 тисяч рублів на дорогу, прибув до Челябінська, придбав п’ять літрів бензину АІ-92 і проник на територію військової частини через садові ділянки.

Юнака затримали протягом доби після інциденту. А вже 4 січня українська військова розвідка опублікувала відео палаючого літака.

Раніше ми писали, що тракторозаводський районний суд Челябінська відправив під арешт 16-річного підлітка з Дагестану, якого звинувачують у замаху на диверсію на обʼєкті Збройних сил РФ, повідомляє місцеве видання 74.ru.

За версією слідства підліток, імʼя якого не називається, спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі «Шагол». Видання пише, що літак встигли оперативно загасити.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше заявило, що на челябінському військовому аеродромі «Шагол» у ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. У соцмережах ГУР було опубліковано відео бомбардувальника, який горить. Наскільки серйозних ушкоджень зазнав літак, неясно.

До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників.

Як повідомлялося, на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57.

Теги: вирок винищувач росія суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вучич заявив, що він неодноразово обговорював цю тему з російським диктатором Володимиром Путіним
Сербія посилює контроль над експортом боєприпасів через «український слід»
30 травня, 15:40
Колишній заступник голови правління одного з державних банків за попередньою змовою зі службовими особами відкритого акціонерного товариства (ВАТ) вирішили заволодіти коштами фінустанови
Топменеджер «Укргазбанку» вигадав схему на 200 млн грн із кредитами: чим завершилася історія
29 травня, 11:39
Путін заявив, що деякі великі компанії нібито сигналізують про бажання повернутися
Путін фактично закликав «душити» Google та інші західні сервіси
26 травня, 21:36
Трамп про Путіна: Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів
Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп
26 травня, 04:12
Олександр Маліков (у центрі), старший член молодіжного крила «Єдиної Росії» в Санкт-Петербурзі, який приєднався до бригади безпілотників, що пропонує короткострокові завдання далеко від бойових дій
У російській армії створено VIP-бригаду для чиновників – The New York Times
26 травня, 00:28
Кремль не приділяє увагу питанню природних пожеж
Масштабні пожежі охопили Росію: вигоріла площа, розміром із Данію
23 травня, 14:11
Всеосяжне припинення вогню початок процесу закінчення найбільшої і найтривалішої війни в Європі, упевнений Келлог
Келлог зробив заяву про кінець війни
10 травня, 17:45
Для мешканців пошкодженого будинку розгорнуто штаб з ліквідації наслідків за адресою: вул. Табірна, 40
Штаби для допомоги постраждалим від атаки 7 травня жителям Києва: адреси
7 травня, 10:03
Хакери проникли в мережі азербайджанських медіасистем заздалегідь
Азербайджан звинуватив Росію в масованій кібератаці
2 травня, 19:05

Соціум

У Росії підліток отримав вирок за підпал Су-34 на авіабазі
У Росії підліток отримав вирок за підпал Су-34 на авіабазі
Обвал мосту у Брянській області: з’явилися нові подробиці
Обвал мосту у Брянській області: з’явилися нові подробиці
Трамп заявив, що не співчуває Байдену через діагностований рак
Трамп заявив, що не співчуває Байдену через діагностований рак
У Брянській області обвалився міст під час руху пасажирського поїзда, є загиблі та постраждалі
У Брянській області обвалився міст під час руху пасажирського поїзда, є загиблі та постраждалі
У Німеччині літак врізався у будинок: спалахнула пожежа, є загиблі
У Німеччині літак врізався у будинок: спалахнула пожежа, є загиблі
Росіяни за 600 км від українського кордону налякані через дрони – перехоплення розвідки
Росіяни за 600 км від українського кордону налякані через дрони – перехоплення розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
74K
Російський депутат назвав нові територіальні претензії до України
32K
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»
13K
Втрати ворога станом на 31 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
РФ прорвали нову ділянку кордону на Сумщині – DeepState

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua