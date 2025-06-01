У Росії підліток отримав вирок за підпал Су-34 на авіабазі

На початку січня 2024 року хлопець підпалив винищувач на території авіабази Шагол

У російському Челябінську суд виніс вирок 17-річному юнакові, якого визнали винним у підпалі бойового літака Су-34. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra.

Згідно з інформацією пресслужби Челябінського обласного суду, підлітка, який є уродженцем міста Буйнакськ у Дагестані, засудили до восьми років виховної колонії.

Слідство встановило, що на початку січня 2024 року хлопець підпалив винищувач на території авіабази Шагол. За версією ФСБ РФ, він діяв на замовлення невстановленої особи, яка обіцяла виплатити 4,5 мільйона рублів. Підліток отримав 25 тисяч рублів на дорогу, прибув до Челябінська, придбав п’ять літрів бензину АІ-92 і проник на територію військової частини через садові ділянки.

Юнака затримали протягом доби після інциденту. А вже 4 січня українська військова розвідка опублікувала відео палаючого літака.

Раніше ми писали, що тракторозаводський районний суд Челябінська відправив під арешт 16-річного підлітка з Дагестану, якого звинувачують у замаху на диверсію на обʼєкті Збройних сил РФ, повідомляє місцеве видання 74.ru.

За версією слідства підліток, імʼя якого не називається, спробував підпалити бомбардувальник на челябінському військовому аеродромі «Шагол». Видання пише, що літак встигли оперативно загасити.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше заявило, що на челябінському військовому аеродромі «Шагол» у ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. У соцмережах ГУР було опубліковано відео бомбардувальника, який горить. Наскільки серйозних ушкоджень зазнав літак, неясно.

До слова, виробництво новітніх винищувачів Су-57 Felon у Росії зупинилося. Причиною стали санкції США та союзників.

Як повідомлялося, на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57.