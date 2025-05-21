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Міністр сільського господарства Японії пішов у відставку на тлі скандалу із рисом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Міністр сільського господарства Японії пішов у відставку на тлі скандалу із рисом
Таку Ето припустився помилки і втратив свою посаду
фото із відкритих джерел

Прем'єр Японії усунув свого міністра на тлі скандалу з рисом, а потім Таку Ето подав заяву на звільнення

У середу, 21 травня, міністр сільського, лісового та рибного господарства Японії Таку Ето подав у відставку після хвилі критики, викликаної його заявою про те, що він не купує рис, оскільки отримує його у великих кількостях від прихильників. Про це пише «Главком» із посиланням на Kyodo News.

Раніше глава уряду Японії Сігеру Ісіба усунув від роботи міністра сільського господарства Таку Ето. Зазначається, що остаточне звільнення стане першим подібним випадком при уряді Ісіби і може негативно вплинути на літні вибори до верхньої палати парламенту.

Як повідомили джерела Kyodo, на посаду міністра планується призначити колишнього міністра у справах довкілля  44-річного Сіндзіро Коїдзумі, який користується популярністю.

Прийнявши відставку Ето, прем'єр-міністр Ісіба Сігеру визнав свою відповідальність як людину, яка його вибрала, і дозволив йому залишатися на посаді, незважаючи на невдоволення у зв'язку з його висловлюваннями. Прем'єр-міністр Японії заявив, що приймає всю критику.

«Я запитав себе, чи доречно залишатися на чолі міністерства в такий критичний період для цін на рис, і дійшов висновку, що ні. Ще раз прошу вибачення народу за вкрай недоречне висловлювання, особливо в той час, коли вони стикаються з різким зростанням цін на рис»,– сказав Ето журналістам після подання заяви.

Напередодні політик опинився у центрі скандалу після заяви про те, що ніколи не купує рис. За словами міністра, рис йому «дарують ті, хто підтримує, та так багато, що можна продавати».

«Я взагалі відчуваю свою відповідальність. Але взагалі-то я сам ніколи рис і не купував. Ті, хто мене підтримує, дарують мені подарунки, і рису так багато, що вже час його продавати», – сказав міністр. 

Після того, як громадськість обурилася, політик спробував згладити ситуацію, заявивши, що таки купує рис. Як пише Reuters, згодом, відповідаючи на запитання журналістів, Ето вибачився за свої коментарі про рис. Він уникнув питання про те, чи має намір піти у відставку.

Нагадаємо, Японія, що відома своїм високоякісним рисом та багатовіковими традиціями його вирощування, зіштовхнулась із безпрецедентним дефіцитом свого основного продукту харчування. Вперше з 1999 року японська влада була змушена звернутися до південнокорейських виробників рису, щоб заповнити нестачу на внутрішньому ринку. 

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Теги: міністр Японія скандал звільнення

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