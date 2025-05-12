Японія готується випробувати зброю проти гіперзвукових цілей

Рейкова гармата є найновішою зброєю, яка без вибухівки та пороху може розганяти снаряд до величезної швидкості

Міністерство оборони Японії планує найближчим часом провести випробування повномасштабного прототипу електромагнітної рейкової гармати, яка, як стверджують розробники, може збивати гіперзвукові бойові блоки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yomiuri.

Як пояснили розробники, рейкова гармата є найновішою зброєю, яка без вибухівки та пороху за допомогою електричної енергії може розганяти снаряд до величезної швидкості. Крім швидкості така зброя має велику дальність і точність, тому може використовуватися для поразки будь-яких повітряних цілей, включаючи гіперзвукові.

Очікується, що електромагнітними рейковими гарматами оснастять кораблі з багатоцільовими системами стеження та наведення Aegis.

До цього в міноборони Японії повідомили про співпрацю зі США в галузі оборонних озброєнь та технологій. Країни домовилися просувати дискусію у сфері створення безпілотників та обговорюють можливість спільної розробки систем перехоплення гіперзвукової зброї.

Нагадаємо, Японія планує розмістити ракети великої дальності на південному острові Кюсю. Уряд країни занепокоєний потенційними загрозами з боку Китаю та КНДР, а також позицією США стосовно безпекових пактів.

До слова, Японія вперше в історії погодилася надати українській військовій розвідці супутникові геопросторові дані, зокрема радарні знімки, отримані за допомогою технології SAR (синтетичної апертурної радарної системи). Відповідну угоду підписано з інститутом iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space при університеті Кюсю), що має п’ять супутників на орбіті. До кінця 2026 року заплановано запуск нових апаратів.