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Удар по Чернігову: окупанти цілились у виставку дронів, російські ЗМІ опублікували докази

Надія Карбунар
glavcom.ua
Удар по Чернігову: окупанти цілились у виставку дронів, російські ЗМІ опублікували докази
Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
фото: Дмитро Лубінець

Захід з презентації дронів в РФ назвали «спеціально замаскованим»

Удень 19 серпня Росія вдарила по центру Чернігова, загинуло 7 людей, поранено більш як 100. У Росії стверджують, що намагались поцілити по таємному «фестивалю для військових», який мав відбуватись у закритому форматі і за спеціальною процедурою. Про це написало агентство «РИА Новости».

Агентство посилається на анонімні джерела, дотичні до організації удару по Чернігову. Як з'ясувалось, російська влада має доступ до запрошення на захід «Люті пташки. Демо день», який мав відбутись 19 серпня.

Удар по Чернігову: окупанти цілились у виставку дронів, російські ЗМІ опублікували докази фото 1

На опублікованій світлині – роздруківка, на якій викладено усі деталі події. Росіяни прочитали текст і зробили висновок, що у заході братимуть участь військові: їм пропонували прийти «у цивільному одязі» та без зброї. Під час заходу мали побачити сучасні військові технології, «важливі для обороноздатності України». Фотографувати будь-що заборонялось.

Захід з презентації дронів в РФ назвали «спеціально замаскованим». У ньому, на думку росіян, мали взяти участь «фахівці ЗСУ з бойових дронів». Тому, схоже, і завдали удару по цивільній будівлі у центрі Чернігова.

У запрошенні викладено деталі події. Наприклад, перелічуються співорганізатори заходу, серед них – Чернігівська обласна адміністрація, Brave, Victory Drones тощо. Також вказано, що початок заплановано на 10 год. (удар завдали о 10:50, заявив міністр МВС). Про місце проведення повідомили о 6-й ранку цього ж дня (за 4 год. 50 хв. до удару).

Наразі немає підтверджень, що опублікований росіянами документ – не фейк.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів 19 серпня загинула старший викладач кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина та її донька.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі вчасно спустилися до укриття.

Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі, малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. 

Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.

До слова, Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay.

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Теги: росія окупанти міністр військові технології влада росіяни запрошення

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