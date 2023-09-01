У Великій Британії будуть розміщені винищувачі США, які здатні нести ядерну зброю – The Telegraph

Військові джерела, які цитує видання, наголошують, що перекидання 54 винищувачів F-35, які замінять F-15, що зараз знаходяться на авіабазі

Велика Британія збирається вже цього року розмітити у себе нові винищувачі США F-35 A, здатні нести ядерну зброю. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Telegraph.

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За його даними, дві екскадрильї F-35 A вже розгорнули. Незабаром вони прибудуть на орендовану США авіабазу Королівських ВПС Лейкенгіт у Великій Британії.

Це малопомітні літаки, призначені для здійснення тактичних ядерних бомбардувань. Також вони здатні проводити місії класу «повітря-повітря» і збирати розвідувальні дані.

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Військові джерела, які цитує видання, наголошують, що перекидання 54 винищувачів F-35, які замінять F-15, що зараз знаходяться на авіабазі – це «значний крок». Адже F-15 також здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

«Це новіший, більш потужний літак, який має більшу дальність польоту і скритність, що має вирішальне значення, якщо ви збираєтеся використовувати їх для точного скидання ядерних бомб», – цитує The Telegraph слова джерела.

Британське міноборони та відомство прем’єр-міністра відмовилися коментувати, чи будуть розміщені на території Сполученого Королівства американські ядерні боєголовки.

Раніше повідомлялося, Велика Британія хоче сформувати економічний альянс військового типу зі США, щоб протистояти загрозам з боку Китаю та Росії.