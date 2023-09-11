Повернення «Вишок Бойка: розвідка повідомила деталі та показала унікальні кадри

Українські військові змогли встановити контроль над «Вишками Бойка» у Чорному морі

Головне управління розвідки Міноборони України показало унікальні кадри спеціальної операції встановлення контролю над «Вишками Бойка» у Чорному морі. Фото були опубліковані у Telegram розвідки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У розвідці уточнюють, що спецоперація складалася з:

прориву до «Вишок Бойка» на надувних човнах;

зачистки об'єктів та демонтажу засобів розвідки росіян;

зіткнення з авіацією РФ;

евакуації «Конана» – воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

9 фото На весь екран

















Українські військові змогли встановити контроль над «Вишками Бойка» у Чорному морі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вишки Бойка» – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Як повідомлялося, Україна повернула під контроль т.зв. вишки Бойка.

Зазначається, що унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових установках привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка»