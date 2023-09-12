Окупанти почали нарощувати свої наступальні зусилля. Де саме

За підсумками 11 вересня 2023 року по фронту та по війні вцілому

Загальна тенденція – очевидно, що з настанням холодної пори активність боїв аж ніяк не спадатиме, скоріше навпаки. Бо росіяни ж не просто так планують мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб, скоріш за все – саме для нової спроби «великого наступу» на Сході.

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В свою чергу, і наше військове керівництво уже по суті визнає, що Сили оборони України не зупинятимуть активні дії на фронті з настанням холодів, і ведуть відповідну підготовку.

Але в свою чергу, така демонстрація «доброї волі» з обох сторін парадоксальним чином приводить в чомусь до «прискорення подій» на фронті.

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Південь

Південь – звідти надходить все більше свідчень у відкритих джерелах про те, що наші війська в боях там поступово починають нарощувати використання танків.

Це може свідчити як мінімум про зменшення рівня мінної загрози від російських окупантів, і також про те, що якраз таки поступово складаються умови, коли ЗСУ на Півдні зможуть перейти до оперування саме механізованими підрозділами для прориву оборони противника.

Але про всяк випадок – для повного складання умов явно знадобиться більше, аніж кілька днів.

Важливо і те, що генерал Тарнавський заявив про просування вперед на понад 1,5 км. Схоже, це означає, що прорив ворожих укріпрайонів йде у чомусь навіть успішніше, аніж очікувалось.

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Хоча показовим став епізод, який для ЗМІ розповіла 128-ма бригада – що їм для прориву однієї з російських позицій довелось використати трофейний танк-камікадзе.

Операція ЗСУ на лівобережній частині Херсонщини триває успішно, наші бійці розширюють плацдарм, так «розтягуючи» лінію оборони ворога.

Бахмут

Бахмутський напрямок – хоча наші війська і мають успіхи біля Кліщіївки та Андріївки, але говорити про перспективу вже оточити рашистів у самому Бахмуті ще зарано, м’яко кажучи.

За масивом новин звідти іноді може скластись враження, що там проти ворога воюють виключно ФПВ-дрони, в той час як армія РФ і далі робить ставку саме на живу силу й танки.

Але ні, в першу чергу бої за Бахмут з нашої сторони веде саме високомотивована штурмова піхота, яка покладається і на «класичне» озброєння, як то бронемашини, танки та артилерія, і безпілотники різного роду там важливий, але не основний інструмент.

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Але в свою чергу, і оператор БПЛА – це зараз дуже ризикована військова спеціальність, особливо зважаючи на те, як рашисти полюють за нашими дроноводами.

Куп’янськ

Куп’янський та Лиманський напрямки – росіяни поки не змогли наростити наступальну активність на цих ділянках фронту, і це дає ЗСУ додатковий час на зміцнення ліній оборони.

Авдіївський напрямок - те, що Міноборони так швидко визнало успіх наших військ біля Опитного, може свідчити, що це була запланована операція, хід якої дуже швидко почав приносити гарні результати.

Але потрібен ще час, щоб оцінити вектор розвитку подій – чи це просто тактичний успіх, щоб зняти остаточно загрозу для самої Авдіївки, або ж можливо успіх біля Опитного стане початком ще чогось більшого.

Тут варто просто підкреслити, що відйововані позиції біля Опитного – це територія, яку рашисти окупували вже після 24 лютого, тому це вже значимий результат.

І також варто додати, що по мірі того, як окупанти почали нарощувати свої наступальні зусилля на Донеччині загалом, зокрема на Маріїнському напрямку, так почало й активніше «прилітати» від ЗСУ по ворожій інфраструктурі, військам та складам боєприпасів.