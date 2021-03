Допис в Twitter купили за 3 мільйона доларів

Засновник Twitter Джек Дорсі продав перше повідомлення в своїй соціальній мережі, що належить особисто йому. Гроші бізнесмен обіцяє спрямовувати на допомогу жителям Африки в умовах пандемії коронавірусу.

Як йдеться на сайті онлайн-аукціону Valuables, твіт зі словами «Просто налаштовую свій Twitter», який був опублікований 15 років тому (21 березня 2006 року), продали за 2,9 мільйона доларів.

just setting up my twttr