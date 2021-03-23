Допис в Twitter купили за 3 мільйона доларів

Перший твіт засновника Twitter Джек Дорсі купили майже за 3 мільйони доларів

Рекордну суму заплатили за перший «твіт» засновника соціальної мережі

Засновник Twitter Джек Дорсі продав перше повідомлення в своїй соціальній мережі, що належить особисто йому. Гроші бізнесмен обіцяє спрямовувати на допомогу жителям Африки в умовах пандемії коронавірусу.

Як йдеться на сайті онлайн-аукціону Valuables, твіт зі словами «Просто налаштовую свій Twitter», який був опублікований 15 років тому (21 березня 2006 року), продали за 2,9 мільйона доларів.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Повідомлення було продано у вигляді віртуального активу – спеціального токена (NFT), який є різновидом криптовалюти.

Переможцем торгів став генеральний директор компанії Bridge Oracle Хакан Еставі. Тепер покупець отримає унікальний цифровий сертифікат, який дає йому право перепродати твіт або зберігати його у вигляді інвестиції.

Долучитися до торгівлі віртуальним майном вирішив і голова Tesla Ілон Маск. Нещодавно він записав трек та виставив його на аукціон. Всі подробиці – за посиланням.

Що таке NFT

NFT (non-fungible tokens, української невзаємозамінні токени) – це спеціальна категорія криптовалют, де кожна монетка є повністю унікальною. Тобто, ви не зможете обміняти одну на іншу, як, наприклад, купюру номіналом 50 гривень на таку ж саму купюру.

Вперше про NFT заговорили у 2017 році. Тоді проект Larva Labs запустив експеримент під назвою CryptoPunks. Для цього використали колекцію з 10 тисяч цифрових аватарів – графічних зображень різних осіб, кожне з яких було унікальним.

Джерело: ITsider.