У Японії компанія почала скуповувати хвилі мозку людини

Японська фірма платить гроші за сканування та отримання мозкових хвиль людей, щоб перетворити їх на витвори мистецтва

Японська компанія BWTC почала скуповувати мозкові хвилі у добровольців, щоб перетворювати їх на унікальні візуальні об'єкти. Як повідомляє «Главком», про це пише South China Morning Post.

У магазині BWTC Metaverse Store у токійському районі Тієда висить табличка: «Купуємо мозкові хвилі». Перехожим пропонують пройти процедуру сканування активності мозку – це коштує 1 000 єн (близько 286 грн).

Відвідувачу надягають спеціальний пристрій, який зчитує нейросигнали, і пропонують просто відпочити – можна почитати, подивитися відео чи послухати музику. Збір даних триває 100 секунд. За цей час фіксується активність мозку, яка в реальному часі переводиться в цифрове зображення – воно і стає готовим витвором мистецтва.

Створені на основі мозкових хвиль зображення потім виставляють на продаж. Ціна залежить від низки факторів – форми та унікальності коливань, емоційного стану людини під час сканування та візуального результату. Наприклад, одна з картин, створена під час перегляду учасником відео з трамваєм, була оцінена в 14 000 єн (близько 4006 грн).

За словами представників компанії, проєкт викликав інтерес насамперед як спосіб побачити власні думки у незвичайному форматі. Наразі проєкт виходить за межі столиці – виїзні сесії проходять в інших регіонах Японії й навіть за кордоном.

Нагадаємо, американські дослідники визначили конкретний момент, коли клітини нашого мозку починають деградувати, а мислення людини погіршується. Цей вік, за результатами сканування мозку та тестів, проведених серед 19 300 осіб, у середньому становить близько 44 років.