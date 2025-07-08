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У Японії компанія почала скуповувати хвилі мозку людини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Японії компанія почала скуповувати хвилі мозку людини
Збір даних з мозку триває 100 секунд
фото: www.scmp.com

Японська фірма платить гроші за сканування та отримання мозкових хвиль людей, щоб перетворити їх на витвори мистецтва

Японська компанія BWTC почала скуповувати мозкові хвилі у добровольців, щоб перетворювати їх на унікальні візуальні об'єкти. Як повідомляє «Главком», про це пише South China Morning Post.

У магазині BWTC Metaverse Store у токійському районі Тієда висить табличка: «Купуємо мозкові хвилі». Перехожим пропонують пройти процедуру сканування активності мозку – це коштує 1 000 єн (близько 286 грн).

Відвідувачу надягають спеціальний пристрій, який зчитує нейросигнали, і пропонують просто відпочити – можна почитати, подивитися відео чи послухати музику. Збір даних триває 100 секунд. За цей час фіксується активність мозку, яка в реальному часі переводиться в цифрове зображення – воно і стає готовим витвором мистецтва.

Створені на основі мозкових хвиль зображення потім виставляють на продаж. Ціна залежить від низки факторів – форми та унікальності коливань, емоційного стану людини під час сканування та візуального результату. Наприклад, одна з картин, створена під час перегляду учасником відео з трамваєм, була оцінена в 14 000 єн (близько 4006 грн).

За словами представників компанії, проєкт викликав інтерес насамперед як спосіб побачити власні думки у незвичайному форматі. Наразі проєкт виходить за межі столиці – виїзні сесії проходять в інших регіонах Японії й навіть за кордоном.

Нагадаємо, американські дослідники визначили конкретний момент, коли клітини нашого мозку починають деградувати, а мислення людини погіршується. Цей вік, за результатами сканування мозку та тестів, проведених серед 19 300 осіб, у середньому становить близько 44 років.

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Теги: наука Японія відео

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