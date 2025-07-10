Робот-хірург вперше самостійно провів надскладну операцію без підказок людини

За роботом спостерігали фахівці, коли він виконував тривалий етап видалення жовчного міхура

Американські вчені розробили робота-хірурга та керуючий ним ШІ-алгоритм, який дозволив цій машині вперше безпомилково провести складну операцію на жовчному міхурі свині без будь-яких підказок з боку лікаря або спеціальних міток, нанесених на різні частини тканин та органів. Як повідомляє «Главком», про це пише The Robot Report з посиланням на пресслужбу Університету Джона Гопкінса (JHU).

«Цей прорив дозволяє нам перейти від роботів, здатних виконувати окремі дії хірургів, до машин, які здатні по-справжньому розуміти хірургічні процедури. Це наближає нас до розробки автономних хірургічних систем, які зможуть працювати в непередбачуваних і потенційно проблемних умовах», – каже доцент JHU Аксель Крігер, чиї слова наводить пресслужба вишу.

Крігер та інші вчені вже багато років розробляють роботизовані системи, здатні допомагати хірургам проводити операції або вміють самостійно здійснювати деякі елементи цих процедур. Зокрема, у 2022 році його наукова команда створила робота STAR, який здійснив першу у світі операцію на кишківнику піддослідної свині, користуючись лише невеликим набором підказок з боку лікарів та міток, нанесених на тканини тіла.

Успішне вирішення роботом цих завдань надихнуло Крігера та інших учених на створення більш просунутого робота-хірурга, здатного вчитися проводити операції, спостерігаючи за діями людини-лікаря, і здійснювати їх без підказок з боку людей. Для вирішення цього завдання вчені розробили ШІ, побудований на базі двох нейромереж-трансформерів, одна з яких аналізувала знімки з ендоскопа та формулювала загальні інструкції, а друга – перетворила ці рекомендації на команди для робота.

Для навчання цих нейромереж Крігер та інші вчені провели 34 демонстраційні операції, в рамках яких професійний хірург проводив процедуру холецистоектомії – видалення підшлункового міхура.

У всіх цих випадках, як зазначають дослідники, створений ними робот-хірург успішно впорався із завданням та коректно виконав усі 17 кроків, необхідних для проведення холецистоектомії, попри суттєві відмінності в анатомії індивідуальних тварин. Цей успіх, на думку Крігера та його колег, став черговим великим кроком на шляху до створення повністю автономних роботів-хірургів, здатних проводити складні операції без підказок та допомоги лікарів.

Нагадаємо, у США лікарі вперше пересадили серце за допомогою робота.Історична операція відбулася в Baylor St. Luke's Medical Center у Г'юстоні. Новий орган отримав 45-річний чоловік із тяжкою серцевою недостатністю.