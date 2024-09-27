Євросоюз оштрафував компанію Meta на понад €90 мільйонів: названо причину

Розслідування проти американської компанії було розпочато ще п'ять років

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) у п’ятницю оштрафувала компанію Meta Platforms (компанія, що володіє Facebook) на 91 млн євро за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без їхнього захисту чи шифрування, повідомляє Reuters.

«Широко визнано, що паролі користувачів не слід зберігати у відкритому доступі, враховуючи ризики зловживань, які виникають через осіб, які мають доступ до таких даних», — заявив заступник очільника DPC Грем Дойл.

Представник Meta сказав, що компанія вжила негайних заходів, щоб виправити помилку після виявлення її під час перевірки безпеки в 2019 році, і що немає жодних доказів того, що паролями були зловживані або неналежний доступ до них.



Meta конструктивно співпрацювала з DPC протягом усього розслідування, додав речник у п’ятничній заяві.

Зазначається, що саме розслідування проти американської компанії було розпочато ще п'ять років тому після того, як Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії (DPC), що зберігала деякі паролі у «відкритому доступі».

Тоді Meta публічно визнала інцидент, а DPC заявив, що паролі не були доступні стороннім особам.

DPC є провідним регулятором ЄС для більшості провідних інтернет-компаній США через розташування їхніх операцій у ЄС у країні.

Наразі він оштрафував Meta на загальну суму 2,5 мільярда євро за порушення Загального регламенту захисту даних (GDPR), запровадженого в 2018 році, включаючи рекордний штраф у 1,2 мільярда євро в 2023 році, який Meta оскаржує.