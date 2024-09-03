«Прошу депутатів підтримати відставку». Малюська йде з посади після п'яти років роботи

Денис Малюська перебуває на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року

Посадовець подякував колегам та вищому керівництву «за можливість попрацювати на цій надважливій та надцікавій посаді»

Міністр юстиції Денис Малюська підтвердив факт подання у відставку та подякував керівництву держави за п'ять років роботи. Про це він написав у Facebook.

«На цей раз, на відміну від попередніх 100500, усе серйозно) Маю встигнути зробити ще купу роботи і позакривати усі хвости, тож розлогий пост напишу пізніше», – йдеться у дописі Малюськи.

Посадовець подякував Володимиру Зеленському, Денису Шмигалю та Руслану Стефанчуку «за можливість попрацювати на цій надважливій та надцікавій посаді і бути корисним країні», а також завдячив очільникам споріднених комітетів та усім народним депутатам.

Денис Малюська відзначив у дописі й свою дружину: «Дякую що витримала (дітей тегнути не можу, фб не користується популярністю у молоді)», – написав політик.

«Про підсумки, що вдадось протягом 5 років, а що ні – наступного разу (ну і в залі звісно теж доповім). Зараз лише прошу усіх народних депутатів підтримати мою відставку в залі під час голосування», – підсумував Малюська.

Як відомо, Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року.

Сьогодні стало відомо, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Згодом народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін, а на Україну очікує «день звільнень, а післязавтра день призначень».