Meta повідомила про нові спроби іранських хакерів зламати акаунти Байдена та Трампа

У повідомленні в блозі компанії, яка володіє Facebook та Instagram, а також WhatsApp, спроба була описана як «невелика серія ймовірних атак соціальної інженерії на WhatsApp

Meta оголосила, що виявила нові можливі спроби злому облікових записів політиків США

23 серпня компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, заявила про виявлення нових спроб злому акаунтів WhatsApp, пов'язаних з адміністраціями президента США Джо Байдена та колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, хакери намагалися видати себе за технічну підтримку таких компаній, як AOL, Google, Yahoo та Microsoft. Meta заблокувала підозрілі акаунти після повідомлень користувачів про незвичну активність.

Meta приписала ці атаки хакерській групі APT42, пов'язаній з іранськими розвідувальними підрозділами. Ця група відома своїми спробами встановити на телефони жертв шпигунське програмне забезпечення, яке може записувати дзвінки, красти повідомлення та активувати камери і мікрофони без відома користувачів.

Meta пов'язала діяльність APT42 зі спробами втручання у президентські кампанії в США напередодні виборів. Хоча в блозі Meta не було зазначено конкретних імен, компанія повідомила, що хакери зосередилися на політичних, дипломатичних діячах та бізнесменах, зокрема тих, хто має відношення до адміністрацій Байдена і Трампа.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань займається розслідуванням щодо ймовірні спроби хакерських атак з боку Ірану на соратника Дональда Трампа та представників кампанії Байдена-Гарріс.