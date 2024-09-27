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Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
«Главком» нарахував 11 кримінальних проваджень за статтею Кримінального кодексу з приміткою «зниклий безвісти»
фото: АР

У судовому реєстрі з’явилися кримінальні провадження за фактом безвісти зниклих військових ЗСУ на території РФ

За відомостями судового реєстру, орієнтовно з середини серпня 2024 року рідні захисників, котрі воюють на Курщині, почали звертатися із заявами до правоохоронців. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Зник на Курщині». В українських правоохоронців – новий виклик».

Як випливає з тестів ухвал, люди розшукують близьких, котрі перестали виходити з ними на зв’язок. «Главком» нарахував 11 кримінальних проваджень за статтею ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «зниклий безвісти».

Слідчі поліції на Хмельниччині розслідують три випадки зникнення безвісти військовослужбовців у Курській області. Зокрема, матір навідника повідомила, що її син виконував бойові завдання поблизу населеного пункту Руская Конопелька і там зник. Це сталося на початку серпня.

Така ж ситуація у ще однієї жінки. Вона стверджує, що з 19 серпня не може сконтактувати з сином, який виконував бойові завдання у Курській області. Його телефон не відповідає.

Забила на сполох дружина заступника командира бойової машини. Її чоловік воював у районі населеного пункту Крем’яне Кореневського району Курської області. З 11 серпня він перестав телефонувати. Жінка не знає його місцеперебування, тому й звернулася до поліції.

На Київщині досудове розслідування ведеться щодо розшуку двох військовослужбовців, які воювали у Курській області. Це – старший стрілець-оператор, який, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Вишнівка Кореневського району, зник безвісти. Це відбулося 19 серпня. За словами матері, востаннє спілкувалася з сином за пару днів до зникнення.

Невідоме місцеперебування і командира другого механізованого взводу. Востаннє його бачили 23 серпня, коли він виконував службово-бойові завдання поблизу населеного пункту Спальне Суджанського району.

Крім цього, безвісти зниклими вважаються:

  • інспектор прикордонної служби вищої категорії п’ятого прикордонного загону (останнє місцеперебування 5 вересня у населеному пункті Кульбаки Курської області);
  • військовослужбовець ЗСУ (15 серпня, населений пункт Черкаське Порічне Суджанського району);
  • військовослужбовець ЗСУ (20 серпня, населений пункт Крем’яне Кореневського району);
  • рядовий протитанкового взводу третього штурмового батальйону (12 серпня, населений пункт Гір`ї Біловського району);
  • гранатометник третього стрілецького відділення (27 серпня, населений пункт Михайлівка Курської області).

На вказаному фоні дещо вирізняється історія військовослужбовця, який також виконував бойове завдання на території Курської області, але його слід пропав ще на території України. У реєстрі зазначено, що сталося це 6 серпня поблизу села Юнаківка Сумського району, коли  ЗСУ розпочали штурм російського кордону зі сторони Сумщини. Юнаківка розташована за шість кілометрів від кордону з РФ.

Наразі правоохоронці за вищеперерахованими випадками відправили запити на мобільних операторів з вимогою надати відомості про з’єднання зниклих безвісти військових з іншими абонентами у конкретний період часу. Також досліджуються їхні SMS-повідомлення.

Нагадаємо, що вже другий місяць точаться активні бойові дії на території Росії. Частину Курської області (площа 1294 кв. м – дані на кінець серпня) контролюють Збройні сили України. Українська армія несподівано пішла у наступ, щоб закрити, щонайменше два ключових питання: запобігти можливому вторгненню росіян у Сумську область, яка межує з Курщиною,, та відволікти основні сили ворога і стабілізувати фронт на Донбасі.

За оцінками американського видання The Wall Street Journal, Україна направила у Курську область до 6 тис. військових. Плюс тримає в резерві близько 4 тис. військовослужбовців для підтримки у Сумській області.

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Теги: розслідування Україна фронт комендатура Курщина

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