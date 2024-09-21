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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Євросоюз хоче створити альтернативу НАТО. І це логічний крок

glavcom.ua
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Єнс Столтенберг
ілюстративне фото: Depositphotos

«Закон еволюції – змінюйся або поступися місцем. ООН, Червоного хреста та ОБСЄ, до речі, це також стосується...»

Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Євросоюз від спроб конкурувати з Альянсом і створювати альтернативні структури. За його словами, прагнення ЄС створити окремі командні структури та заплановані сили швидкого реагування ризикує відвернути ресурси від НАТО.

Тобто, він не зрозумів головного. Альтернативні структури створюють саме тому, що вкладення ресурсів у НАТО видається безглуздим.

Не дає очікуваного ефекту. Боягузтво і нерішучість Альянсу та його ключового гравця (під керівництвом нерішучого Байдена) – ось вся причина.

Якби Альянс збивав російські дрони та ракети, якби змусив Путіна забратися з України просто своєю рішучістю – все! Які альтернативні структури? Для чого, якщо все працює?

Але вона не працює. Глибока стурбованість – не робота. А ресурсів жере багато. Закон еволюції – змінюйся або поступися місцем. ООН, Червоного хреста та ОБСЄ, до речі, це також стосується...

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Джерело
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Теги: НАТО Єнс Столтенберг Європейський союз

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